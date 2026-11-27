Việt Nam và Vương quốc Anh thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh: Đại sứ quán Anh)

Phối hợp giám sát nguy cơ kháng thuốc

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết các nguy cơ đối với sức khỏe người dân ngày càng đan xen.

Bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện hoặc bùng phát trở lại, tình trạng kháng thuốc kháng sinh, thực phẩm và nguồn nước không bảo đảm an toàn, cùng những tác động của biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm các nguy cơ đối với sức khỏe.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan. (Ảnh: Bộ Y tế)

“Bảo vệ sức khỏe người dân trước những thách thức đó đòi hỏi công tác phòng ngừa vững chắc, sự sẵn sàng ứng phó hiệu quả và sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cuộc họp diễn ra ngay sau Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc (18-24/11).

Theo các đại biểu, kháng thuốc cho thấy vì sao ngành y tế, thú y, an toàn thực phẩm và môi trường cần phối hợp theo cách tiếp cận Một sức khỏe.

Một sức khỏe (One Health) là cách các ngành cùng bảo vệ sức khỏe con người, động vật và môi trường vì sức khỏe của cả ba có liên hệ chặt chẽ với nhau. Các ngành như y tế, thú y, an toàn thực phẩm và môi trường chia sẻ thông tin, cùng đánh giá nguy cơ và phối hợp xử lý.

Vi khuẩn và các vi sinh vật kháng thuốc khác có thể lan truyền giữa người, vật nuôi, thực phẩm và môi trường. Khi chúng gây bệnh ở người, những loại thuốc thường dùng có thể kém hiệu quả, khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Để phát hiện sớm nguy cơ, các đại biểu đề nghị các ngành thường xuyên trao đổi kết quả theo dõi ở người, vật nuôi và môi trường, cùng đánh giá nguy cơ và chuẩn bị phương án xử lý ngay cả khi chưa xảy ra tình huống khẩn cấp. Khi một ngành phát hiện dấu hiệu bất thường, các ngành liên quan có thể sớm nắm thông tin và phối hợp xử lý.

Một sức khỏe (One Health) là cách các ngành cùng bảo vệ sức khỏe con người, động vật và môi trường vì sức khỏe của cả ba có liên hệ chặt chẽ với nhau. Các ngành như y tế, thú y, an toàn thực phẩm và môi trường chia sẻ thông tin, cùng đánh giá nguy cơ và phối hợp xử lý.

Cụ thể hóa phối hợp trong các kế hoạch quốc gia

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy phối hợp giữa các ngành y tế, thú y và môi trường.

Bà khẳng định WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường phối hợp để phòng, chống dịch bệnh, hạn chế nguy cơ kháng thuốc và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người dân.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam tại Báo Nhân Dân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị sớm hoàn thiện và triển khai bản cập nhật Kế hoạch tổng thể quốc gia về Một sức khỏe và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường an ninh y tế.

Đây là cơ sở để các ngành phối hợp thực hiện những khuyến nghị từ đợt đánh giá năm 2025 về năng lực phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng, đồng thời huy động nguồn lực cho công tác này.

Trong năm 2026, Việt Nam đã gia hạn Đối tác Một sức khỏe phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, với sự tham gia của 57 đối tác trong nước và quốc tế.

Các đại biểu nhất trí cần tính đến tác động của biến đổi khí hậu trong các hoạt động Một sức khỏe, bởi những tác động này ảnh hưởng đến nguồn cung lương thực, sinh kế và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Chính phủ Vương quốc Anh hỗ trợ tổ chức cuộc họp thông qua Chương trình Hợp tác An ninh y tế ASEAN-Vương quốc Anh.