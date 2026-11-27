Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế, thông tin về chương trình nghị sự, lịch hoạt động và công tác chuẩn bị của Việt Nam trong Năm APEC 2027.

Đồng chủ trì họp báo gồm các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực Tiểu ban An ninh và Y tế; Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, Trưởng bộ phận Thường trực Tiểu ban Vật chất và Hậu cần.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại họp báo.

Ba ưu tiên thúc đẩy kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, tiếp nối thành công của việc đăng cai APEC năm 2006 và 2017, Năm APEC 2027 là một dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thúc đẩy hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực cho sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định tại lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 rằng Việt Nam xác định rõ tâm thế và cam kết trở thành một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, tạo ra những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực.

Trên cơ sở những thành quả của APEC 2026 cũng như Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam, với tư cách là chủ nhà Năm APEC 2027, lựa chọn chủ đề "Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung".

Chủ đề nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên APEC, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm của các nền kinh tế thành viên APEC, lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực.

Buổi họp báo có sự tham gia của các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam, các tùy viên báo chí nước ngoài tại Việt Nam và đông đảo phóng viên.

Để cụ thể hóa và trên cơ sở kế thừa những nội dung hợp tác cốt lõi của APEC, nghiên cứu kỹ yêu cầu phát triển của khu vực và tham vấn sâu rộng các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Theo Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ, ba ưu tiên này có mối quan hệ chặt chẽ, bổ trợ lẫn nhau. Nâng cao năng suất tạo nền tảng cho tăng trưởng và năng lực cạnh tranh; thương mại và đầu tư mở rộng không gian liên kết, chuyển hóa các năng lực phát triển thành cơ hội kinh tế; trong khi tính tự cường và năng động giúp các nền kinh tế thích ứng, chuyển đổi và khai mở những động lực tăng trưởng mới, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Thông qua ba ưu tiên trên, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040.

Chương trình nghị sự với hơn 200 sự kiện và hoạt động đa dạng

Được biết, trong quá trình chuẩn bị, Việt Nam đã tham vấn với các nền kinh tế thành viên về kế hoạch tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027. Theo thông lệ APEC và trên cơ sở các ưu tiên của Năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức khoảng trên 200 hoạt động lớn nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cao cấp, trải đều 7 tỉnh thành của Việt Nam, gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: "Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Chúng tôi mong muốn sự kiện này không chỉ ghi dấu thành công của Việt Nam trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực".

Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 Tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động của Năm APEC 2027.

Các đại biểu chúc mừng ra mắt Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027 (apec2027.vn).

Về nội dung, Việt Nam đang tích cực tham vấn các nền kinh tế thành viên, phối hợp với Ban Thư ký APEC và các diễn đàn chuyên môn để xây dựng các sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác dự kiến, bảo đảm tính đồng thuận, khả thi và khả năng tiếp tục triển khai sau Năm APEC 2027.

"Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế trải nghiệm, khám phá những nét đặc sắc về văn hóa, cảnh quan của các vùng, miền Việt Nam", Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ chia sẻ.

Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp của các nền kinh tế thành viên, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp của báo chí.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Minh Vũ thông tin thêm, trước mắt, Hội nghị không chính thức các quan chức cấp cao APEC sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2026 tại tỉnh Gia Lai.