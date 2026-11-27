[Video] Giá xăng giảm hơn 7.600 đồng/lít sau 6 kỳ điều hành
Sau 6 kỳ điều hành liên tiếp trong gần một tháng, giá xăng E5 RON92 đã giảm tổng cộng hơn 7.600 đồng/lít, xăng E10 giảm 6.680 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng giảm hơn 5.200 đồng/lít. Đây là mức giảm đáng kể, đưa mặt bằng giá xăng dầu trong nước xuống thấp hơn nhiều quốc gia trong khu vực.
Cụ thể, từ 15 giờ ngày 26/11, xăng E5 RON92 giảm 180 đồng/lít, còn 18.390 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 50 đồng, còn 19.050 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.380 đồng/lít, xuống còn 24.960 đồng/lít. Như vậy, tính từ ngày 1/11 đến nay, giá xăng E5 RON92 giảm 7.630 đồng/lít; xăng E10 giảm 6.680 đồng/lít; dầu diesel giảm 5.280 đồng/lít và dầu mazut giảm 5.650 đồng/kg.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-gia-xang-giam-hon-7600-donglit-sau-6-ky-dieu-hanh-post1005816.html