Trong chương trình làm việc, đoàn công tác tham quan Sư đoàn 10 tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; theo dõi một số nội dung thực binh tại Trung đoàn 28. Qua đó, đoàn tập trung tìm hiểu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị và thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, hiệp đồng giữa các lực lượng và công tác bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát số 4 của Bộ Quốc phòng tham quan thực tế tại Sư đoàn 10 (Quân đoàn 34).

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung đoàn 28, đoàn công tác tổ chức tọa đàm, trao đổi với lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10 và đại diện các cơ quan chức năng. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trao đổi về những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và các vấn đề đặt ra từ thực tiễn trong quá trình tổ chức chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Những ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc là cơ sở để đoàn khảo sát nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất các nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Đoàn tham quan một số nội dung thực binh tại Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10).

Báo cáo với đoàn công tác, chỉ huy Sư đoàn 10 cho biết: Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34; chủ động cụ thể hóa thành các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Sư đoàn luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; chú trọng luyện tập, diễn tập, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng phối hợp, hiệp đồng và xử trí các tình huống. Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn ngày càng được nâng cao.

Đoàn khảo sát số 4 của Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn 34 và Sư đoàn 10.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Minh Tuấn đề nghị Sư đoàn 10 phát huy những kết quả, kinh nghiệm của đơn vị; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.