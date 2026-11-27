Với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống cảng biển nước sâu, Khu kinh tế Vũng Áng (KKT Vũng Áng), tỉnh Hà Tĩnh được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực. Để lợi thế ấy phát huy hiệu quả, hạ tầng giao thông kết nối đóng vai trò then chốt. Những năm gần đây, nhiều tuyến đường trọng điểm tại KKT Vũng Áng được đầu tư, hoàn thiện, tạo thêm động lực cho khu vực này.

Một trong những công trình quan trọng là dự án đường từ Quốc lộ 12C đi Khu liên hợp gang thép Formosa. Tuyến đường dài 3,7 km, nền rộng 60 m, tổng mức đầu tư 668 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 6/2023 và hoàn thành vào tháng 8/2026.

Nhiều tuyến đường trọng điểm tại KKT Vũng Áng được đầu tư, hoàn thiện, tạo thêm động lực phát triển công nghiệp.

Tuyến đường tăng cường kết nối giữa Quốc lộ 12C với khu vực sản xuất công nghiệp trọng điểm của KKT. Với quy mô nền đường lớn, công trình đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện vận tải, phục vụ vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa cho hoạt động sản xuất công nghiệp và logistics ở khu vực phía nam KKT Vũng Áng.

Cùng với đó, dự án đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh (cũ) đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương đang được triển khai. Dự án có tổng chiều dài 17,45 km, gồm hai tuyến. Tuyến trục chính nối Quốc lộ 1 xuống cảng Sơn Dương dài 8,9 km. Tuyến đường ngang kết nối cảng Vũng Áng, cảng Sơn Dương với Khu liên hợp Gang thép Formosa dài 8,55 km.

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông của khu kinh tế, bởi nó liên kết trực tiếp trục quốc lộ với cụm cảng và khu sản xuất. Hiện dự án đạt khoảng 90% tiến độ. Các đơn vị thi công đang thảm những đoạn tuyến cuối để hoàn thành vào cuối năm 2026.

Các tuyến giao thông trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động giao thương và vận chuyển hàng hóa trong Khu kinh tế Vũng Áng.

Ở khu vực phía nam, đường vành đai phía nam KKT Vũng Áng dài 8,88 km, nền rộng 24 m, tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng đã hoàn thiện. Tuyến đường này mở rộng khả năng kết nối giữa các khu chức năng trong KKT, góp phần hình thành mạng lưới giao thông có quy mô và liên kết tốt hơn khi các công trình lần lượt được đưa vào sử dụng.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc các tuyến giao thông trọng điểm được đầu tư, hoàn thiện có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động giao thương và vận chuyển hàng hóa trong KKT. Hệ thống đường rộng, kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp và cảng biển giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, qua đó tiết kiệm thời gian và chi phí.

Giao thông thuận lợi là một trong những điều kiện quan trọng để KKT Vũng Áng thu hút đầu tư. Hạ tầng đồng bộ là nền tảng cho các dự án đầu tư, phát triển. Trong bối cảnh khu kinh tế tiếp tục được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics của khu vực, việc hoàn thiện các tuyến giao thông trọng điểm có ý nghĩa lâu dài.

Đây không chỉ là sự chuẩn bị về hạ tầng để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại. Các tuyến đường còn tạo nền tảng đón đầu những dự án mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của KKT Vũng Áng trong thu hút đầu tư.

Hạ tầng giao thông thông suốt cũng là điều kiện thuận lợi để các dự án trên địa bàn triển khai thi công, vận chuyển vật tư, thiết bị phục vụ xây dựng tại Khu kinh tế Vũng Áng. Góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời tạo động lực thu hút thêm các nhà đầu tư đến với địa bàn.