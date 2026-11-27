Trong năm 2026, địa phương triển khai thi công 7,08 km đường giao thông nông thôn tại thôn San Hồ, Pờ Hồ và Kin Chu Phìn, trong đó, thôn San Hồ và Pờ Hồ có tổng chiều dài 5,9 km đường thi công. Đây cũng là hai thôn cần vận động các gia đình có đất dọc tuyến hiến một phần diện tích để mở rộng lòng đường, lề đường.

Nhân dân xã Mường Hum góp ngày công đổ bê tông đường giao thông nông thôn, từng bước cải thiện điều kiện đi lại giữa các thôn, bản.

Mường Hum hiện có 8 người có uy tín tại 8 thôn. Khi địa phương triển khai các công trình giao thông, người có uy tín ở những thôn có đường đi qua đã tham gia vận động bà con hiến đất, góp ngày công và cùng thôn giải phóng mặt bằng. Sự đồng thuận của các hộ dân giúp việc thi công diễn ra thuận lợi, bảo đảm tiến độ đề ra.

Thôn San Hồ có khối lượng thi công lớn nhất với 3,6 km, chiếm hơn 1/2 tổng chiều dài đường triển khai tại 3 thôn. Trên toàn tuyến, người có uy tín đã vận động được 39 hộ hiến đất. Tại những vị trí cần mở rộng đường vào thôn, một số gia đình còn tự tháo dỡ công trình trên đất như chuồng trâu, chuồng lợn… để dành mặt bằng làm đường.

Tuyến đường vào thôn San Hồ được xác định phục vụ người dân và du khách đến điểm du lịch thác Rồng. Đến nay, toàn tuyến đã đổ bê tông xong 2,3 km mặt đường và đang tiếp tục hoàn thiện 1,3 km còn lại.

Người có uy tín ở xã Mường Hum vận động bà con hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Tại thôn Pờ Hồ, 25 hộ dân đã hiến đất để mở rộng tuyến đường dài 2,3 km. Riêng đoạn đường dài 1,18 km ở Kin Chu Phìn đã có sẵn mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với đó, người dân trong xã còn đóng góp hơn 100 ngày công tham gia làm đường theo vận động của người có uy tín tại cơ sở.

Người dân xã Mường Hum đóng góp 100 ngày công để mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang góp ngày công cùng người dân xã Mường Hum đổ bê tông, mở rộng đường.

Hiện, xã Mường Hum quản lý 43 tuyến đường với tổng chiều dài 97,55 km, trong đó, 81,5 km đã được cứng hóa. Trong năm, địa phương đã biểu dương, khen thưởng những cá nhân, hộ gia đình đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường.

Thời gian tới, Mường Hum ưu tiên nguồn lực cho những tuyến đường kết nối các thôn, phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản. Cùng với việc huy động người dân tham gia trên tinh thần tự nguyện, địa phương còn đặt ra yêu cầu duy tu, bảo dưỡng đường sau đầu tư để các công trình được sử dụng lâu dài.