Văn bản hợp nhất Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia với các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 340/2026/NĐ-CP ngày 28/8/2026 của Chính phủ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng của khẩu Mộc Bài , Tây Ninh phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới.

Phạm vi điều chỉnh của văn bản gồm: xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; bảo đảm ngân sách cho xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới; trách nhiệm quản lý nhà nước về biên giới quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài sinh sống, hoạt động có liên quan đến biên giới quốc gia và khu vực biên giới. Các đối tượng này có trách nhiệm chấp hành Luật Biên giới quốc gia, Nghị định và các quy định khác của pháp luật Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác thì áp dụng theo điều ước quốc tế đó.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan xây dựng văn bản hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Nghị định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định.

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