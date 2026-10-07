Để dân tin, dân gần

Tại trụ sở Công an phường Đồng Thuận, người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính, phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, không khí làm việc khẩn trương nhưng cởi mở. Cán bộ Công an phường vừa hướng dẫn thực hiện thủ tục, vừa ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân.

Với cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Thuận, mỗi cuộc gặp gỡ với Nhân dân không chỉ là quá trình tiếp nhận, giải quyết công việc hành chính, mà còn là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Chị Lê Thị Mỹ Trang, ở tổ dân phố Quang Phú, phường Đồng Thuận, cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đồng Thuận có thái độ phục vụ người dân nghiêm túc, lịch sự, tận tâm. Khi người dân đến thực hiện công việc, các đồng chí hướng dẫn rất cụ thể và giải quyết công việc nhanh chóng”.

Công an phường Đồng Thuận thường xuyên gặp gỡ người dân trên địa bàn để chủ động nắm bắt tình hình - Ảnh: Q.V

Không chỉ ghi nhận thái độ phục vụ, người dân còn mong muốn những ý kiến đóng góp của mình được lực lượng Công an tiếp thu, phản hồi và chuyển hóa thành những thay đổi cụ thể trong công tác. Ông Nguyễn Chí Thanh, ở tổ dân phố Đông Lộc Đại, phường Đồng Thuận, chia sẻ: “Lực lượng Công an phường tiếp thu rất kịp thời. Những cán bộ chưa hoàn thành nhiệm vụ cũng được nhắc nhở, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn. Tôi thấy chất lượng công việc ngày càng được nâng lên, Nhân dân và lực lượng Công an ngày càng gần gũi. Đây là mấu chốt để phối hợp giải quyết các vấn đề ở cơ sở”.

Từ những ý kiến của Nhân dân, Công an phường Đồng Thuận xác định việc lắng nghe và tiếp thu phản ánh của người dân là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác, cải tiến lề lối làm việc và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân trách nhiệm, gần gũi với Nhân dân.

Muốn gần dân, trước hết cán bộ, chiến sĩ phải chủ động về cơ sở. Từ các khu dân cư, tổ dân phố, trường học đến những địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT, cán bộ Công an phường thường xuyên gặp gỡ Nhân dân, trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể và người có uy tín để nắm tình hình.

Trung tá Trần Hải Lưu, Phó Trưởng Công an phường Đồng Thuận, cho biết: “Việc trực tiếp lắng nghe người dân giúp Công an phường nắm đúng tình hình, hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, qua đó có cách xử lý kịp thời, đúng trọng tâm, sát với thực tiễn. Đây cũng là dịp củng cố mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa lực lượng Công an nhân dân và Nhân dân, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Từ Công an phường Đồng Thuận, tinh thần “Gần dân nhất” đang được Công an tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa trong nhiều mặt công tác. Cán bộ, chiến sĩ hướng về cơ sở, chủ động nắm tình hình, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao chất lượng phục vụ.

Lắng nghe để hiểu dân, gần dân để nắm chắc tình hình và giải quyết công việc sát thực tiễn, từ đó củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong bảo đảm ANTT. Khi người dân tin, sẵn sàng chia sẻ và đồng hành, tinh thần “Gần dân nhất” mới thực sự được cụ thể hóa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trách nhiệm, tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.