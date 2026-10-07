Hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW

Mục tiêu xuyên suốt là nâng cao hiệu quả công tác, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06. Khoảng 40 chương trình, kế hoạch cùng hơn 400 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đã được ban hành, qua đó từng bước đưa CĐS trở thành nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với từng lĩnh vực công tác.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tập trung vào 2 hướng trọng tâm: Chuyển đổi phương thức làm việc của cán bộ, chiến sĩ từ phương thức truyền thống sang hiện đại; xây dựng, ứng dụng các phần mềm, số hóa dữ liệu nghiệp vụ, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác...

Ra mắt “Điểm truy cập internet cộng đồng-Bình dân học vụ số” tại xã Dân Hóa - Ảnh: N.Q.V

Một trong những nhiệm vụ đột phá là số hóa hồ sơ nghiệp vụ. Đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đã số hóa hơn 100.000 hồ sơ, tài liệu, đạt hơn 35% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; chuẩn hóa hơn 74.000 danh bản căn cước can phạm, dồn trùng hơn 21.000 trường hợp và bổ sung hơn 10.000 hồ sơ lý lịch tư pháp.

Từ những hồ sơ được lưu trữ theo phương thức truyền thống, một kho dữ liệu số đang từng bước hình thành. Việc số hóa giúp rút ngắn thời gian tra cứu, khai thác thông tin, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Tinh thần đổi mới còn được thể hiện rõ tại cơ sở. Công an xã Bố Trạch ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng hình tượng “Chú Công an AI”, truyền tải các quy định pháp luật thông qua video ngắn, hình ảnh trực quan trên mạng xã hội. Những nội dung vốn khô khan được chuyển tải một cách sinh động, dễ tiếp cận, phù hợp với thói quen sử dụng mạng xã hội, nhất là của giới trẻ.

Theo đại úy Hoàng Thái Ngọc, Phó Trưởng Công an xã Bố Trạch, ứng dụng AI góp phần rút ngắn khoảng cách giữa lực lượng Công an và người dân trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần đấu tranh với thông tin xấu, độc.

Tại xã Sen Ngư, Công an xã tổ chức các buổi livestream định kỳ trên mạng xã hội để giải đáp thắc mắc của người dân về cư trú, căn cước, đăng ký xe và các thủ tục hành chính. Qua mỗi phiên phát trực tiếp, những vấn đề người dân thường gặp được giải thích cụ thể, dễ hiểu; đồng thời lực lượng Công an lồng ghép tuyên truyền pháp luật, phòng, chống tội phạm. Mỗi phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt xem.

Cách làm này giúp người dân tiếp cận thông tin thuận lợi, giảm thời gian đi lại, đồng thời giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của việc chuyển đổi phương thức phục vụ, từ chờ người dân đến trụ sở sang chủ động đưa thông tin và tiện ích đến với người dân trên môi trường số.

Công an xã Sen Ngư thường xuyên tổ chức livestream trên mạng xã hội để giải đáp thắc mắc của người dân về các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân - Ảnh: N.Q.V

Ở vùng sâu, vùng xa, CĐS được bắt đầu từ những việc gần gũi. Tại một số xã biên giới, miền núi như Dân Hóa, Tân Lập, mô hình “Điểm truy cập internet cộng đồng-Bình dân học vụ số” với các máy tính phục vụ miễn phí đang trở thành những “lớp học mở”. Người dân được hướng dẫn làm quen với máy tính, tiếp cận công nghệ và thực hiện dịch vụ công trực tuyến…

Những kết quả này được gắn với triển khai Đề án 06 và hệ sinh thái VNeID. Năm 2025, tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 85%, hơn 1,8 triệu thông tin công dân được điều chỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, hơn 80% công dân đủ điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử. Đến nay, 48 tiện ích được tích hợp trên VNeID, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

CĐS cũng tạo thêm sức mạnh cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm trên không gian mạng. Bằng việc làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, trong khoảng 1 năm trở lại đây, Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng, bắt giữ hơn 100 đối tượng.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cho biết việc làm chủ công nghệ và kỹ thuật phân tích dữ liệu giúp lực lượng Công an từng bước thu hẹp “vùng tối” mà tội phạm lợi dụng để ẩn náu, hoạt động…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, những kết quả đạt được mới là bước đầu. Trong năm 2026, Công an tỉnh tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu đến từng đơn vị; từng bước chuyển từ phương thức làm việc truyền thống sang hiện đại, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nghị quyết 57-NQ/TW vì thế không chỉ là câu chuyện của công nghệ, phần mềm hay dữ liệu, mà trước hết là câu chuyện về thay đổi tư duy, đổi mới phương thức làm việc và nâng cao chất lượng phục vụ. Mỗi hồ sơ được giải quyết nhanh hơn, mỗi tiện ích số đến gần hơn với người dân đều góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm, Công an tỉnh Quảng Trị đang từng bước hiện thực hóa Nghị quyết 57 bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.