Đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu lĩnh vực phòng bệnh, bảo đảm dữ liệu 'đúng, đủ, sạch, sống'

Tập trung hoàn thiện 6 nhóm nhiệm vụ về dữ liệu

Chiều 6/10, tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cuộc họp rà soát, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Phòng bệnh.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Cục Phòng bệnh, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.

Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và làm sạch cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế, Cục Phòng bệnh cùng các đơn vị liên quan tập trung hoàn thành 6 nội dung trọng tâm.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Thứ nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin. Đối với 4 hệ thống, cơ sở dữ liệu, cần hoàn thiện hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, kết nối chính thức với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, bao gồm kiểm thử, giám sát và sao lưu.

Thứ hai, ban hành quyết định về tạo lập, khai thác, sử dụng dữ liệu, trong đó quy định rõ quy trình tạo lập, cập nhật, kiểm tra, phúc tra, khai thác, chia sẻ, phân quyền và trách nhiệm quản trị dữ liệu.

Thứ ba, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Dữ liệu phải bảo đảm thông tin về địa chỉ theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thông tin căn cước công dân; được C06 Bộ Công an đối soát, hoàn thành trước ngày 30/11/2026 và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thứ tư, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, trên cơ sở ban hành quyết định của Bộ Y tế về các cơ sở dữ liệu được phép tái sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ năm, xây dựng từ điển, cấu trúc dữ liệu và ban hành chuẩn, trong đó Bộ Y tế ban hành quyết định về tên, định nghĩa các trường thông tin trong từ điển dữ liệu, phục vụ người dùng và hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thứ sáu, hoàn thiện căn cứ pháp lý, sử dụng chữ ký số ngay từ khâu tạo lập dữ liệu. Dữ liệu phải được phân quyền và áp dụng chữ ký số ngay từ khâu tạo lập, cập nhật, xác nhận và chốt hồ sơ, qua đó bảo đảm khả năng truy vết, xác thực và trách nhiệm pháp lý.

Nhiều cơ sở dữ liệu đã đạt tiến độ cao

Tại cuộc họp, các đơn vị liên quan báo cáo tiến độ triển khai, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực Cục Phòng bệnh quản lý.

Đối với Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (NIIS), dữ liệu được tạo lập trên hệ thống từ ngày 1/7/2025, thời điểm bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay đã được làm sạch 96%. Hầu hết các tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ trên 95%. Với tiến độ hiện tại, các địa phương này có thể hoàn thành mục tiêu làm sạch dữ liệu trong thời gian tới.

Cục trưởng Cục Phòng bệnh Hoàng Minh Đức báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Đối với dữ liệu được tạo lập trên hệ thống từ ngày 1/7/2024, thời điểm Luật Căn cước có hiệu lực, tỷ lệ làm sạch đạt 88%. Trong khi đó, dữ liệu được tạo lập từ năm 2017, thời điểm bắt đầu triển khai hệ thống, đến nay đạt tỷ lệ làm sạch 62,5%.

Đối với cơ sở dữ liệu dự phòng HIV/AIDS, đến ngày 5/10/2026 hệ thống đang quản lý 191.081 bệnh nhân điều trị. Khoảng 185.000 trường hợp có số định danh, đạt khoảng 97%; trong đó 151.000 bản ghi đã được đối khớp, làm sạch offline với C06.

Hệ thống hiện đã có chức năng đối soát từng bản ghi thông qua Cổng làm sạch dữ liệu C06, tạo điều kiện tiếp tục chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế hiện đã cập nhật 9.240/9.500 báo cáo, đạt 97,2%. Hệ thống đã được nâng cấp phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cục Phòng bệnh cũng đã ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ gói thầu bảo trì, quản trị và vận hành hệ thống.

Đối với cơ sở dữ liệu giám sát bệnh truyền nhiễm (eCDS), hệ thống đã được nâng cấp từ tháng 7/2025 để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ tháng 7/2026, hệ thống tiếp tục được nâng cấp theo Thông tư số 15/2026/TT-BYT và Quyết định số 97/QĐ-PB ngày 30/6/2026.

Hiện khoảng 7.000 cơ sở y tế đang sử dụng hệ thống, ghi nhận khoảng 200.000 trường hợp bệnh từ tháng 7/2026. Phạm vi báo cáo gồm 80 bệnh truyền nhiễm với khoảng 150 mã ICD-10.

Hệ thống đã có chuẩn kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API) theo Quyết định số 4039/QĐ-BYT. Một số cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu qua API; một số địa phương đã khai thác dữ liệu về trung tâm điều hành để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngày 21/9/2026, Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo có công văn thông báo hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin phù hợp cấp độ 3. Hiện Cục Phòng bệnh đang hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt cấp độ.

Các đại biểu phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Đẩy nhanh tiến độ, xác định rõ trách nhiệm

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc khẩn trương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu thuộc lĩnh vực quản lý của Cục Phòng bệnh.

Thứ trưởng yêu cầu Cục Phòng bệnh phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo, Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia và các doanh nghiệp đồng hành tập trung rà soát, cập nhật, chuẩn hóa, kết nối và đồng bộ dữ liệu; thực hiện đối soát, làm sạch dữ liệu sau khi hoàn thành chuyển đổi dữ liệu địa giới; đồng thời triển khai làm sạch theo từng nhóm đối tượng, gồm thông tin căn cước công dân và địa chỉ.

Cùng với đó, Cục Phòng bệnh cần khẩn trương hoàn thiện việc phê duyệt an toàn thông tin cấp độ 3, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, thống nhất và đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế.

Đối với những tồn tại cần tháo gỡ từ các địa phương, Thứ trưởng giao Cục Phòng bệnh soạn thảo công văn tham mưu lãnh đạo Bộ ký gửi UBND các tỉnh chưa bảo đảm tiến độ để đôn đốc, yêu cầu phối hợp.

Cục Phòng bệnh đồng thời tổ chức các cuộc họp trực tuyến, mời Sở Y tế và lãnh đạo cấp xã tham dự để cùng lắng nghe, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện dữ liệu và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Bên cạnh đó, Cục Phòng bệnh cần chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân và khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu.