Xã vùng cao Cà Đam nỗ lực xây dựng 'xã không ma túy'

Công an xã và các tổ chức Hội, đoàn thể ký kết “Bản cam kết xây dựng xã Cà Đam không ma túy” (giai đoạn 2026-2030).

Thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an xã Cà Đam chủ động nắm tình hình, phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm và hành vi liên quan đến ma túy, hướng đến mục tiêu “Xây dựng xã không ma túy”.

Tuyên truyền để phòng ngừa từ cơ sở

Theo Thiếu tá Nguyễn Công An, Trưởng Công an xã Cà Đam, công tác bảo đảm ANTT tại các thôn, làng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng tháng, các khu dân cư tổ chức sinh hoạt cộng đồng, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, kiến thức phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội. Công an xã đã tuyên truyền, vận động người dân tại 6 thôn tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm qua ứng dụng VNeID; tổ chức 40 lượt tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên tại 3 điểm trường, thu hút 765 lượt giáo viên, học sinh tham dự.

Thực hiện kế hoạch xây dựng “Xã không ma túy”, Công an xã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với địa bàn vùng cao như treo băng-rôn, khẩu hiệu tại khu vực trung tâm, nhà văn hóa thôn, trường học, các tuyến đường chính; phát nội dung tuyên truyền qua hệ thống loa cơ sở. Các hội nghị tuyên truyền cũng được tổ chức tại những địa bàn tiềm ẩn, phức tạp về ANTT như Trà Ót, Trường Giang, Thôn Niên và Tây Trường Biện. Tại trường học, lực lượng Công an phối hợp tổ chức ngoại khóa, nói chuyện chuyên đề về kỹ năng phòng tránh ma túy; vận động nhà trường, gia đình và học sinh ký cam kết “3 không với ma túy: không thử, không sử dụng và không vận chuyển trái phép chất ma túy”. Các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, trực quan cũng được đăng tải trên trang Facebook của Công an xã và các nhóm cộng đồng để người dân dễ tiếp cận.

Công an xã còn tham mưu UBND xã tổ chức mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”; tổ chức hội nghị quán triệt Luật Phòng, chống ma túy năm 2025, định hướng công tác giai đoạn 2026-2030. Lực lượng Công an phối hợp các đoàn thể đến từng hộ gia đình, nhất là những hộ có con em là thanh thiếu niên chậm tiến, để vận động và ký cam kết không vi phạm pháp luật về ma túy. Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đẩy mạnh tuyên truyền, củng cố mô hình “3 không về ma túy”, đưa kiến thức pháp luật đến từng khu dân cư, thôn, làng.

Chủ động quản lý, đấu tranh

Song song với tuyên truyền, công tác quản lý người nghiện, người sau cai nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy được Công an xã thực hiện theo quy định. Lực lượng Công an đã tổ chức gọi hỏi, răn đe 27 đối tượng hình sự; thực hiện 320 lượt tuần tra với 720 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, qua đó phát hiện, xử lý 9 vụ với 16 đối tượng vi phạm liên quan đến tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 9-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố 6 đối tượng tại địa phương liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý. Vụ việc được Công an xã phát hiện qua công tác nắm tình hình địa bàn và chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình xây dựng “xã không ma túy”, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị được xem là yếu tố quan trọng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các cuộc vận động, đưa tiêu chí không có ma túy vào bình xét khu dân cư, gia đình văn hóa và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT. Đoàn Thanh niên tập trung tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động hội viên quản lý, giáo dục con em, người thân; Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân phối hợp tuần tra, giữ gìn ANTT và tích cực tham gia tố giác tội phạm. Các trường học, cơ quan, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền, ngoại khóa và ký cam kết phòng, chống ma túy.

Theo ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Cà Đam, những kết quả bước đầu cho thấy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong tham mưu cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia xây dựng “xã không ma túy”. Đặc biệt, đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ và người có uy tín thường xuyên bám sát cơ sở, vận động người dân chấp hành pháp luật, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của lực lượng Công an cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Xây dựng xã không ma túy”, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ bình yên cho vùng cao Cà Đam.