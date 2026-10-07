Mới đạt hơn 50% tiến độ mở rộng, tuyến đường tại TPHCM đã giảm kẹt xe, ngập nước

Theo ghi nhận trên đường Lã Xuân Oai, nhiều công nhân cùng máy móc đang thi công nền đường, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và vỉa hè. Tại nhiều đoạn, mặt đường đã được mở rộng, hoàn tất trải đá dăm và đang chờ thảm nhựa. Một số vị trí vẫn còn ngổn ngang vật liệu, máy móc phục vụ thi công.

Theo người dân, dù công trình chưa hoàn thành, việc mở rộng mặt đường đã cải thiện đáng kể tình trạng kẹt xe, ngập nước - những vấn đề vốn kéo dài nhiều năm trên tuyến đường này.