Máy công trình hàng chục tấn đổ ập xuống đường tại TP HCM

Khoảng 16h15 chiều nay 6/10, người dân trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TP HCM) bất ngờ nghe tiếng động lớn phát ra từ khu vực công trường dự án rạch Xuyên Tâm. Khi chạy ra kiểm tra, nhiều người phát hiện một khối thiết bị bằng sắt kích thước lớn đổ từ bên trong công trường, vắt ngang khu vực đường và vỉa hè.

Hiện trường sự cố khối sắt ngã từ công trình ra đường.

Phần đầu của thiết bị ngã sâu vào một con hẻm, trong khi thân máy nằm chắn một phần đường Bùi Hữu Nghĩa. Khối sắt nặng hàng chục tấn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi lo lắng.

Khối sắt khổng lồ nằm chắn ngang đường

Theo người dân sống gần hiện trường, thời điểm xảy ra sự cố có tiếng động rất lớn, làm rung chuyển nhà cửa. May mắn lúc thiết bị đổ xuống không có người và phương tiện đi qua khu vực nên không xảy ra thương vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng cùng đơn vị thi công có mặt, căng dây và phong tỏa khu vực, đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để đảm bảo an toàn.

Thông tin tại hiện trường, thiết bị gặp sự cố là máy gia cố nền bằng công nghệ trộn sâu xi măng - đất (CDM), thuộc nhóm 8 máy mới được đưa đến công trường nhằm phục vụ việc đẩy nhanh tiến độ dự án. Thời điểm xảy ra sự cố, máy đang trong quá trình lắp ráp và chưa đưa vào vận hành.

May mắn thời điểm khối sắt đổ ra đường không có người qua lại nên không gây thương vong...

Tuy nhiên giao thông qua khu vực bị gián đoạn do cơ quan chức năng phong toả để giải quyết sự cố.

Sự cố không gây thiệt hại về người, không làm hư hỏng tài sản của người dân. Tuy nhiên, việc thiết bị nằm chắn khu vực đường khiến giao thông qua đây bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng và nhà thầu huy động phương tiện chuyên dụng để cẩu kéo thiết bị vào bên trong công trường. Việc giải tỏa hiện trường được dự kiến hoàn tất trong chiều 6/10 để đảm bảo an toàn và khôi phục giao thông.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm của nhà thầu và các bên liên quan, đồng thời rà soát lại quy trình lắp đặt, vận hành thiết bị nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự.

Video khối sắt khổng lồ đổ ập ra đường ở TP HCM