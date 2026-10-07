Dự báo Nam bộ chiều có mưa, Trung bộ mưa lớn

Thời tiết Hà Nội khô ráo, se lạnh trong 2 ngày nay. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh khô. Buổi sáng trời lạnh, trưa và chiều có nắng nhẹ, hanh khô. Thời tiết thuận lợi cho mọi hoạt động. Kiểu thời tiết này còn duy trì trong vài ngày tới.

Trái ngược với Bắc bộ, Trung Trung bộ tiếp tục là tâm điểm mưa lớn. Dự báo từ ngày 7 đến đêm 8-10, TP Huế và TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết từ đêm qua đến sáng sớm 7-10, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trạm đo tại Cảng Chân Mây (TP Huế) ghi nhận 196,4mm, trạm tại Trung tâm 05-06 (TP Đà Nẵng) 114,8mm…

Tại Nam Trung bộ, phía Đông tỉnh Gia Lai và khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, chủ yếu từ chiều. Trong ngày 7-10, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Nam bộ tiếp tục duy trì kiểu thời tiết quen thuộc trong những ngày qua. Buổi sáng đến trưa mây nắng đan xen, Đông Nam bộ có nắng nhiều hơn, Tây Nam bộ nhiều mây. Từ chiều đến tối, mây dông phát triển, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.