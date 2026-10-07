Cây cổ thụ cao 20m đổ chắn đường, trung tâm TPHCM kẹt xe kéo dài

Sự cố xảy ra vào khoảng 6h ngày 7/10 trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, TPHCM. Thời điểm trên, cây cổ thụ cao hơn 20m, tán rộng nằm trong khuôn viên quán cà phê ở góc đường Đinh Tiên Hoàng bất ngờ bật gốc, ngã tràn ra đường. Lúc này thời tiết bình thường, không mưa và không có gió lớn.

Hiện trường cây ngã chắn ngang đường Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: TK

Tại hiện trường, thân cây lớn nằm chắn ngang toàn bộ lòng đường Đinh Tiên Hoàng. Phần tán cây đè lên mái và biển hiệu của một số nhà dân, cửa hàng phía đối diện, gây hư hỏng nhẹ. Một người đàn ông đi xe máy qua khu vực bị nhánh cây va trúng, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ.

Sự cố cây bật gốc ra đường khiến giao thông khu trung tâm TPHCM rối loạn. Ảnh: TK

Kẹt xe kéo dài trên đường Điện Biên Phủ theo hướng vào trung tâm TPHCM. Ảnh: TK

Đường Nguyễn Văn Giai cũng ùn xe kéo dài. Ảnh: TK

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài. Các tuyến đường kết nối lân cận như Võ Thị Sáu, Bùi Hữu Nghĩa... cũng rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, hàng dài ô tô, xe máy phải nhích từng chút một.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt phân luồng. CSGT tiến hành chốt chặn cách vị trí cây đổ khoảng 200m, hướng dẫn các phương tiện từ đường Đinh Tiên Hoàng rẽ sang Nguyễn Văn Giai để thoát hướng ùn tắc.

Lực lượng CSGT vất vã điều tiết giao thông. Ảnh: TK

Đến hơn 8h cùng ngày, nhân viên công ty cây xanh phối hợp cùng lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực cưa cắt thân cây, dọn dẹp hiện trường để sớm giải tỏa giao thông qua khu vực.

Nhân viên cây xanh khắc phục sự cố, xử lý cây bật gốc. Ảnh: TK