Cảnh báo lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ ngày 07/10/2026

Từ ngày 07/10/2026 đến ngày 09/10/2026, trên các con sông thuộc khu vực từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện một đợt lũ mới. Mực nước đỉnh lũ tại nhiều trạm dự kiến chạm mức báo động 1 (BĐ1) đến báo động 2 (BĐ2), gây nguy cơ ngập lụt ven sông và sạt lở đất.

Hiện trạng mực nước tại các sông khu vực Trung Bộ

Ghi nhận tại thời điểm hiện tại ngày 07/10/2026, mực nước trên các hệ thống sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có dao động nhỏ và đang duy trì ở mức dưới báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến đợt lũ từ ngày 07/10 đến 09/10/2026

Trong đợt lũ xuất hiện từ nay đến hết ngày 09/10/2026, diễn biến đỉnh lũ cụ thể tại từng khu vực như sau:

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Huế: Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, cục bộ có sông vượt trên mức BĐ2.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi: Mực nước các sông dao động ở quanh ngưỡng trên dưới mức BĐ1.

Cảnh báo tác động, rủi ro thiên tai và khuyến cáo

Cơ quan chuyên môn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1. Người dân và chính quyền địa phương cần đặc biệt lưu ý các nguy cơ:

Ngập lụt diện rộng: Nguy cơ cao xuất hiện ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực trũng cục bộ và khu đô thị từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ quét và sạt lở đất: Khả năng xảy ra trượt sạt tại các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố trong khu vực cảnh báo.

Tác động đời sống: Lũ dâng cao gây cản trở giao thông thủy, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Tin phát lúc 09h00 ngày 07/10/2026.