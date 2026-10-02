Để chuyển đổi số giáo dục đi vào thực chất

Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học

Những con số ấn tượng

Năm học 2025 - 2026 đánh dấu bước tiến rõ nét của ngành giáo dục Lâm đồng trong xây dựng nền tảng dữ liệu số. Toàn tỉnh có hơn 695.150 học sinh thuộc phạm vi triển khai học bạ số, trong đó 690.335 học bạ được phát hành, đồng bộ thành công lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT), đạt 99,3% (vượt mức tối thiểu 80% theo yêu cầu).

Ở từng cấp học, tỷ lệ đồng bộ đều đạt mức cao, tiểu học đạt 99,7%, THCS 99,6%, THPT 97,8% và giáo dục thường xuyên 95,1%. Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục có thiết bị, đường truyền và chữ ký số; 100% đơn vị có tài khoản kết nối, đồng bộ dữ liệu với hệ thống của Bộ GD & ĐT. Những con số trên cho thấy, học bạ số đang dần trở thành một phần quen thuộc trong quản lý giáo dục. Không chỉ giảm hồ sơ giấy, dữ liệu học tập được chuẩn hóa còn tạo thuận lợi cho việc chuyển trường, chuyển cấp và khai thác thông tin của người học.

Giáo viên Trường TH Xuân An (phường Hàm Thắng) ứng dụng chuyển đổi số

Cùng với học bạ số, công tác số hóa văn bằng, chứng chỉ cũng được đẩy mạnh. Ngành giáo dục Lâm Đồng đã thống kê khoảng 2,327 triệu văn bằng, chứng chỉ giai đoạn 1985 - 2025 cần số hóa, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2026. Khi được chuẩn hóa và kết nối, nguồn dữ liệu này sẽ tạo thuận lợi cho việc tra cứu, xác thực và sử dụng văn bằng trong môi trường số.

Dù dữ liệu về cơ sở giáo dục, đội ngũ, người học đã được cập nhật, việc khai thác phục vụ quản lý vẫn chưa tương xứng. Một số trường hợp còn khó khăn trong định danh, đồng bộ, nhất là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh khuyết tật. Vì vậy, ngành giáo dục xác định trọng tâm không chỉ là có dữ liệu, mà phải làm sạch, chuẩn hóa và khai thác hiệu quả, từng bước chuyển từ tổng hợp báo cáo sang quản lý dựa trên dữ liệu.

Học sinh ứng dụng chuyển đổi số trong học tập

Dữ liệu chuẩn, quản lý sát thực

Ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Năm học 2026 - 2027, chuyển đổi số tiếp tục được ngành giáo dục Lâm Đồng xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với đổi mới quản lý, dạy học, kiểm tra, đánh giá và cung cấp dịch vụ giáo dục”.

Điểm mới trong chuyển đổi số giáo dục là AI được định hướng hỗ trợ giáo viên chuẩn bị bài, xây dựng học liệu, thiết kế hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá; hỗ trợ học sinh trong học tập; giúp cán bộ quản lý phân tích dữ liệu, dự báo và xử lý công việc hành chính. Tuy nhiên, ngành giáo dục xác định AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm chuyên môn của nhà giáo. Các cơ sở giáo dục cần xây dựng quy định sử dụng AI phù hợp, chú trọng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin và giữ gìn tính trung thực trong học tập.

Cùng với đó, ngành tiếp tục thống nhất nền tảng quản trị trường học, rà soát các phần mềm đang sử dụng để hạn chế chồng chéo. Mở rộng học liệu số, thư viện điện tử, ngân hàng câu hỏi và các hình thức dạy học trên môi trường số phù hợp điều kiện từng trường. Điều quan trọng nhất là chuyển đổi số phải giúp nhà trường bớt việc thủ công, giảm hồ sơ, giảm báo cáo, thay vì tạo thêm những thao tác mới. Thông tin đã có thì không yêu cầu cung cấp lại; dữ liệu được cập nhật một lần phải có thể khai thác nhiều lần theo đúng quy định.

Khi dữ liệu được kết nối, nền tảng được dùng chung và AI được sử dụng có trách nhiệm. Chuyển đổi số sẽ không chỉ thay đổi cách nhà trường quản lý mà còn mở thêm những cách thức học tập, hỗ trợ và phục vụ người học hiệu quả hơn.

Các cơ sở giáo dục phải hoàn thành rà soát, làm sạch dữ liệu trước ngày 30/10/2026 và duy trì cập nhật thường xuyên. Dữ liệu văn bằng, chứng chỉ cũng tiếp tục được số hóa, chuẩn hóa, phấn đấu hoàn thành dữ liệu của những người sinh từ năm 1970 trở lại đây trước ngày 30/11/2026.