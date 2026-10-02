Trường ĐH Văn hóa TP.HCM ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ mới

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ, đồng thời ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2026–2031

Chiều 2.10, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ, đồng thời ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2026–2031. Hội đồng gồm 28 thành viên, với sự tham gia của lãnh đạo nhà trường, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài trường.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố Quyết định số 1472/QĐ-BVHTTDL ngày 25.6.2026 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc bổ nhiệm PGS.TS Lâm Nhân giữ chức Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Cùng với đó là các quyết định bổ nhiệm, phân công nhân sự Phó Hiệu trưởng đối với TS Trịnh Đăng Khoa và TS Lê Thị Thanh Thủy.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được thực hiện trong bối cảnh nhà trường tiếp tục điều chỉnh tổ chức, chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu mới của các lĩnh vực văn hóa, di sản, thư viện, xuất bản và du lịch.

Nguyên lãnh đạo Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chúc mừng Ban Giám hiệu Nhà trường

Hội đồng Khoa học và Đào tạo gồm 28 thành viên

Cũng tại sự kiện, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM công bố Quyết định số 653/QĐ-ĐHVHHCM ngày 14.9.2026 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2026–2031. Hội đồng có thời hạn hoạt động 5 năm, gồm 28 thành viên.

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng nhà trường, giữ chức Chủ tịch Hội đồng. TS Trịnh Đăng Khoa và TS Lê Thị Thanh Thủy, các Phó Hiệu trưởng, giữ chức Phó Chủ tịch. ThS Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng điều hành Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, làm Thư ký Hội đồng.

Các thành viên còn lại gồm lãnh đạo các đơn vị thuộc trường, nguyên lãnh đạo nhà trường cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học ngoài trường.

Các chuyên gia, nhà khoa học ngoài trường có PGS.TS Huỳnh Văn Tới – Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; GS.TS Lê Hồng Lý – Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương – Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam; PGS.TS Vũ Tuấn Hưng – Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ; PGS.TS Huỳnh Quốc Thắng – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.HCM; PGS.TS Phan Quốc Anh – Nguyên Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Ninh Thuận; PGS.TS Nguyễn Giang Hải – Nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học; PGS.TS Nguyễn Ngọc Thanh – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học; TS Từ Mạnh Lương – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL; TS Nguyễn Thế Hùng – Nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL; TS Nguyễn Văn Tình – Nguyên Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL; TS Vũ Ngọc Côn – Chuyên gia hạ tầng kỹ thuật Thành phố New York, Hoa Kỳ.

Các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2026–2031

Theo đó, Hội đồng Khoa học và Đào tạo có vai trò tư vấn cho nhà trường về các chiến lược, chính sách phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế học thuật của nhà trường trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ chế để tập hợp ý kiến chuyên môn từ nhiều lĩnh vực, hỗ trợ Ban Giám hiệu trong quá trình xây dựng và điều chỉnh hoạt động đào tạo.

Tại buổi lễ, nhà trường đồng thời tri ân các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2020–2025. Theo nhà trường, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng đã tham gia tư vấn về quy mô đào tạo, mở rộng ngành nghề và thúc đẩy nghiên cứu khoa học.

Điều chỉnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

Phát biểu tại lễ công bố, PGS.TS Lâm Nhân - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo cho biết nhà trường đang đứng trước yêu cầu tiếp tục rà soát ngành, chuyên ngành đào tạo theo quy định mới, đồng thời bảo đảm sự phù hợp với chiến lược phát triển của trường và nhu cầu nhân lực của xã hội.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc mở ngành, chuyên ngành phải dựa trên ba yêu cầu chính: Phù hợp với chiến lược, sứ mạng và mục tiêu của trường; đáp ứng các điều kiện theo quy định; đồng thời phải gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động. Nhà trường không đặt mục tiêu mở nhiều ngành bằng mọi giá mà chú trọng những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh và chức năng đào tạo.

Các lĩnh vực được nhà trường xác định gắn với thế mạnh gồm quản lý văn hóa, di sản văn hóa, văn hóa dân tộc, thư viện, xuất bản, phát hành và du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực được nhà trường xác định có vai trò đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho ngành văn hóa và các hoạt động liên quan.

Về quy mô tuyển sinh, PGS.TS Lâm Nhân cho biết năm 2025 trường tuyển thực tế 1.057 sinh viên, trong khi năm 2026 tuyển gần 1.500 sinh viên. Quy mô đào tạo hiện khoảng 4.500 sinh viên và dự kiến đến năm 2030 vào khoảng 6.500 sinh viên.

Hoạt động xuất bản và hợp tác nghiên cứu cũng được mở rộng. Theo báo cáo, mỗi năm trường xuất bản một công trình chuyên khảo về các nghiên cứu của giảng viên. Trong hai năm gần đây, trường phối hợp tổ chức một số hội thảo quốc tế, trong đó có hội thảo về cà phê với sự tham gia của đại biểu từ 21 quốc gia. Nhà trường cũng đang chuẩn bị phối hợp tổ chức hội thảo quốc tế về di sản số vào tháng 10.2026.

Trong một năm qua, trường cho biết đã ký kết hợp tác với 78 doanh nghiệp. Định hướng được đặt ra là tăng sự tham gia của doanh nghiệp và các đối tác vào quá trình đào tạo, qua đó gắn chương trình học với nhu cầu sử dụng nhân lực thực tế.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Văn hóa TP.HCM tri ân TS Phạm Bình An (thứ 2 từ trái qua) - thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

Cùng với mở rộng hợp tác, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM cũng đặt vấn đề đánh giá hiệu quả các chương trình hợp tác theo chu kỳ. Những hợp tác không tạo ra hiệu quả sẽ được xem xét lại, trong khi các mối quan hệ mang lại giá trị thiết thực cho đào tạo, nghiên cứu sẽ tiếp tục được củng cố.

Việc ra mắt Hội đồng Khoa học và Đào tạo nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra cùng lúc với quá trình nhà trường rà soát ngành nghề, nâng chất lượng nghiên cứu và mở rộng hợp tác.

Với thành phần gồm các nhà khoa học, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, Hội đồng được kỳ vọng tham gia tư vấn các vấn đề chuyên môn, giúp nhà trường có thêm cơ sở khoa học trong những quyết định liên quan đến đào tạo và nghiên cứu trong giai đoạn mới.