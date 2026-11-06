Nhóm giáo viên được rà soát bổ nhiệm lại, có thể truy lĩnh tiền lương và phụ cấp cuối năm

Ngày 30.10.2026, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục. Thông tư có hiệu lực ngay từ ngày ban hành, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình bổ nhiệm, chuyển xếp chức danh nghề nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên.

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Đáng chú ý, văn bản đặt ra yêu cầu hoàn thành việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương theo quy định mới trước ngày 31.12.2026. Như vậy, trong thời gian còn lại của năm, các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý cần khẩn trương rà soát những trường hợp thuộc diện được điều chỉnh để bảo đảm quyền lợi cho nhà giáo.

Trong đó, có các nhóm giáo viên cần được rà soát để xác định quyền lợi theo quy định mới.

Các nhóm giáo viên được xem xét bổ nhiệm lại, điều chỉnh lương

Đáng chú ý nhất là nhóm giáo viên từng giữ chức danh nghề nghiệp hạng I, hạng II hoặc tương đương, đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm vào hạng tương ứng nhưng bị xếp xuống hạng thấp hơn do địa phương hạn chế tỷ lệ cơ cấu hạng.

Cụ thể, đối tượng được xem xét là những giáo viên trong khoảng thời gian từ ngày 20.3.2021 đến trước ngày 30.10.2026 đã giữ chức danh hạng I, II hoặc tương đương, đủ điều kiện bổ nhiệm vào hạng I, II tương ứng nhưng do vướng cơ cấu hạng tại địa phương nên chỉ được bổ nhiệm vào hạng thấp hơn liền kề, tức hạng II hoặc hạng III.

Theo đó, những giáo viên này được bổ nhiệm lại vào hạng I hoặc hạng II tương ứng với cấp học đang giảng dạy. Đặc biệt, thời điểm được bổ nhiệm lại và hưởng lương theo hạng mới được tính từ ngày ban hành quyết định bổ nhiệm hạng thấp hơn trước đó.

Quyết định bổ nhiệm mới sẽ thay thế quyết định cũ, làm căn cứ để chi trả tiền lương và truy lĩnh phần chênh lệch tiền lương, phụ cấp phát sinh. Đây là nhóm giáo viên có quyền lợi đáng chú ý về truy lĩnh thu nhập khi được điều chỉnh lại chức danh nghề nghiệp.

Bên cạnh nhóm giáo viên bị xếp hạng thấp hơn do cơ cấu chức danh, Thông tư 93 cũng đề cập đến những giáo viên được bổ nhiệm ngay vào chức danh ở hạng cao trong giai đoạn từ ngày 3.11.2015 đến ngày 20.3.2021.

Nhóm này gồm giáo viên mầm non, tiểu học, THCS và THPT được bổ nhiệm chức danh ở hạng cao ngay sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn quy định nhưng chưa trải qua kỳ thi hoặc xét thăng hạng.

Đối với những giáo viên đáp ứng đủ điều kiện về thâm niên, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đủ hai nhóm nhiệm vụ theo quy định và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, sẽ được chính thức bổ nhiệm chức danh hạng cao hơn và hưởng lương tương ứng.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện bổ nhiệm hạng cao hơn, giáo viên được chuyển xếp sang hạng thấp hơn liền kề nhưng được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng hệ số lương đang hưởng. Thời gian đã tính để xét nâng bậc lương trước đó tiếp tục được bảo lưu để xét nâng lương lần sau.

Một nhóm khác cũng được xem xét điều chỉnh là giáo viên đã hoàn thành việc bổ nhiệm lại và xếp lương theo Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT. Theo đó, nếu việc xếp lại lương theo Thông tư 93/2026/TT-BGDĐT bảo đảm quyền lợi tốt hơn về tiền lương hoặc hạng chức danh nghề nghiệp thì giáo viên được xem xét bổ nhiệm lại và điều chỉnh lương.

Ngoài ra, giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông được tuyển dụng trước ngày 9.4.2026, đã đáp ứng đủ điều kiện theo các quy định tại Thông tư 01, 02, 03, 04/2021 và Thông tư 08/2023 nhưng đến trước ngày 30.10.2026 vẫn chưa được bổ nhiệm cũng thuộc diện được xem xét.

Những giáo viên này được bổ nhiệm vào hạng chức danh tương ứng mà không phụ thuộc vào chỉ tiêu hoặc cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp của đơn vị.

Điều kiện để giáo viên được bổ nhiệm lên hạng

Để được xem xét bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng cao hơn, giáo viên phải đáp ứng các điều kiện cụ thể về thời gian giảng dạy, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kết quả đánh giá, xếp loại trong quá trình công tác.

Đối với giáo viên tiểu học và THCS thuộc diện xét bổ nhiệm hạng II, điều kiện về thời gian giảng dạy là có đủ từ 9 năm trở lên và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh đó, giáo viên phải đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức, trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn.

Đáng chú ý, trong hai năm học 2024-2025 và 2025-2026, giáo viên phải thực hiện được hai nhóm nhiệm vụ theo quy định, đồng thời được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong cả hai năm học.