Tập đoàn Nhật Bản nắm giữ gần 47% vốn của Thiên Long

Ngày 6/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) thông báo về việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phẩn Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp. TLAT hiện sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ.

Các cổ đông của TLAT đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại doanh nghiệp này cho Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản, sau khi nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Sau giao dịch, Kokuyo trở thành chủ sở hữu toàn bộ cổ phần của TLAT. Đây là một phần trong thương vụ đã được Thiên Long công bố thông tin từ ngày 4/12/2025.

Thông qua việc sở hữu TLAT, Kokuyo đã gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn tại doanh nghiệp văn phòng phẩm này.

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản nắm giữ gần 47% vốn của Thiên Long.

Ban lãnh đạo Thiên Long cho biết các diễn biến nêu trên không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của TLG. Công ty tiếp tục tập trung bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành.

Cuối năm trước, Thiên Long công bố cổ đông lớn TLAT đang đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Bên cạnh đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% vốn TLG. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ đạt 65,01% và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Kokuyo được thành lập năm 1905, là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, tập đoàn này đang kinh doanh các sản phẩm văn phòng phẩm mang thương hiệu Campus.

Tập đoàn Thiên Long thành lập năm 1981, được ông Cô Gia Thọ gây dựng từ một xưởng sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm. Thiên Long nổi tiếng với sản phẩm bút bi cùng tên và các thương hiệu khác như FlexOffice, Colokit và Flexio. Nhờ tham gia xuất khẩu từ sớm, sản phẩm của họ còn hiện diện trên 75 quốc gia và vùng lãnh thổ

9 tháng đầu năm, TLG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 423 tỷ đồng, cải thiện khoảng 12,5%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự tăng trưởng doanh thu, kết hợp với tỷ lệ lợi nhuận ròng được duy trì tương đồng so với cùng kỳ, đạt mức 11,7%.