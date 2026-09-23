Dấu chấm hết của cậu bé ngậm thìa vàng

Ngày 21/9, Sở Cảnh sát Santa Monica, California (Mỹ) thông báo đang điều tra cái chết của Presley Gerber. Nguyên nhân ban đầu nghi dùng thuốc quá liều. Cảnh sát chưa ghi nhận dấu hiệu phạm tội. Nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chờ kết luận pháp y.

Lúc 9h35 ngày 20/9, lực lượng chức năng nhận tin báo ngừng tim tại khu nhà số 1000 đường Berkeley. Nhân viên y tế xác nhận Presley tử vong lúc 9h45. Hồ sơ pháp y ghi nhận anh qua đời tại cơ sở cai nghiện.

Văn phòng Giám định Y tế hạt Los Angeles cho biết cần thêm xét nghiệm hoặc nghiên cứu trước khi kết luận. Cơ quan này chưa tiết lộ những xét nghiệm được yêu cầu và lưu ý quá trình xác định nguyên nhân có thể kéo dài vài tháng.

Trước đó hơn ba tháng, Presley vẫn đứng trước khán giả tại một sự kiện ở Malibu, cha mẹ cũng có mặt. Anh nói về áp lực lớn lên trong gia đình nổi tiếng và việc công khai những khó khăn. “Tôi cảm thấy tự do nhất khi cuối cùng đã thành thật với chính mình”, anh từng nói.

Presley Gerber là con trai của cựu siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford.

Cú trượt của người mẫu ngậm thìa vàng

Presley sinh năm 1999 tại Beverly Hills, một năm sau khi Cindy Crawford kết hôn với doanh nhân Rande Gerber. Mẹ anh là siêu mẫu quốc tế nằm trong nhóm Big 6 vĩ đại nhất mọi thời đại của làng mẫu. Cha anh kinh doanh nhà hàng, quán bar, sau này đồng sáng lập thương hiệu tequila Casamigos cùng George Clooney và Mike Meldman. Năm 2001, gia đình có thêm con gái Kaia.

Hai anh em đều sớm theo nghề của mẹ. Presley ký hợp đồng với IMG ở tuổi 15, ra mắt sàn diễn tại show Moschino ở Los Angeles rồi đến Milan trình diễn cho Dolce & Gabbana. Anh cũng tham gia chiến dịch Calvin Klein. Lúc đó, anh được kỳ vọng là "thiên tài" thế hệ mới của làng mẫu.

Công việc phát triển khiến Presley thay đổi kế hoạch học tập. Năm 2018, anh không có ý định học đại học dù điểm số tốt, thay vào đó tập trung toàn thời gian cho công việc người mẫu.

Cậu bé ngậm thìa vàng Presley Gerber từng được kỳ vọng nối nghiệp người mẹ siêu mẫu.

Ở tuổi 19, Presley xuất hiện cùng Cindy Crawford trong quảng cáo Pepsi phát tại Super Bowl. Đến khi em gái đồng hành trong giới người mẫu, Presley nói đó là niềm vui khó tả. Em gái Kaia giúp anh bớt cô đơn và chán nản hơn nhiều.

Những tưởng sự nghiệp của nam người mẫu "ngậm thìa vàng" cứ thế phát triển mạnh. Nhưng chỉ một năm sau xuất hiện trong quảng cáo để đời, Presley bắt đầu cú trượt dài bằng việc bị bắt vì lái xe khi say xỉn. Anh phải chịu quản chế, lao động công ích và tham gia chương trình dành cho người vi phạm liên quan đến rượu khi lái xe.

Một năm sau, anh xăm chữ “Misunderstood” (bị hiểu nhầm) lên mặt. Quyết định khiến cả gia đình sốc, gần như là dấu chấm hết cho sự nghiệp người mẫu. Gia đình vận động anh xóa xăm vào năm 2021.

Nói về cuộc sống những năm sau đó, Presley đề cập việc anh trầm cảm nặng. Từ một người mẫu năng động, yêu thích hoạt động ngoài trời như lướt sóng, bơi lội và chơi thể thao, anh dần dứt bỏ những hoạt động trên, trượt dài trong trầm cảm.

Trong video nhìn lại cuộc sống, Presley nói anh mất đến 10 năm để nhận ra đã bỏ bê chính mình thế nào. Presley cũng mở lòng hơn, công khai nói về sức khỏe tinh thần. Anh kể từng trải qua trầm cảm, đồng thời muốn giúp những người ở trong hoàn cảnh tương tự. “Tôi đã chứng kiến nhiều thứ, học hỏi nhiều điều. Hy vọng người khác tránh được những sai lầm mình từng mắc", nam người mẫu chia sẻ.

Chia sẻ khiến nhiều người sốc nhất là khi Presley kể về quá trình hồi phục qua chuỗi video Mental Health Mondays trên Instagram. Anh tiết lộ từng nghiện opioid nghiêm trọng và trải qua một lần dùng fentanyl quá liều khiến bản thân hôn mê nhiều ngày, gia đình bất lực.

Một thập niên vật lộn với nghiện ngập

Tháng 12/2025, Presley đăng video nói về các cơn hoảng loạn và việc sử dụng nhiều loại thuốc, trong đó có buprenorphine, Xanax và Valium. Anh cho biết đã trải qua nhiều mất mát, thường cảm thấy cô độc và mong tìm được người hỗ trợ.

Về lý do công khai hành trình vật lộn cai nghiện, Presley giải thích anh muốn những người có cùng hoàn cảnh biết họ không hề đơn độc, và để tìm người có thể giúp anh hoặc giới thiệu sự giúp đỡ phù hợp. Presley cho biết anh đã gặp 15 bác sĩ tâm thần nhưng vẫn muốn tìm người hỗ trợ giảm dần thuốc.

Gia đình không bao giờ bỏ bê Presley. Trong loạt video nam người mẫu công khai hành trình cai nghiện, cả Cindy Crawford và Kaia Gerber đều để lại bình luận động viên. “Gia đình yêu con và con không đơn độc”, cựu siêu mẫu bình luận dưới một bài viết của con trai.

Ba tháng sau, Presley chia sẻ về đợt điều trị bằng ibogaine tại Cancun, Mexico. Anh kể việc đối diện những điều từng né tránh, cảm ơn những người hỗ trợ và mong không phải tiếp tục lặp lại hành trình điều trị. “Cầu mong đây là lần cuối”, anh viết.

Gia đình luôn bên cạnh, động viên Presley vượt qua chứng nghiện.

Trong giai đoạn cai nghiện, Presley vẫn tham gia các hoạt động cùng gia đình. Sự kiện diễn ra vào tháng 6 vừa rồi là lần xuất hiện công khai cuối cùng được ghi nhận của Presley. Phát biểu trước khán giả, anh nói về áp lực phải thể hiện bản thân theo một cách nhất định khi lớn lên trong gia đình nổi tiếng.

Một tháng trước khi Presley qua đời, Kaia nói về chứng nghiện của anh trong bài phỏng vấn Vogue đăng ngày 11/8. Nữ người mẫu mô tả đây là cuộc chiến kéo dài một thập niên. Kaia kể khó khăn của anh trai đã ảnh hưởng đến cách cô ứng xử trong gia đình, đặc biệt là việc yêu cầu cha mẹ hỗ trợ.

“Khi chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, nó như đè nặng lên tất cả mọi người”, cô nói. Kaia cho biết mình từng gạt nhu cầu cá nhân sang một bên để gia đình tập trung chăm sóc Presley.

“Tôi nghĩ đó cũng là lý do tôi bắt đầu tự nhận mình là người dễ bảo, không bao giờ muốn nhờ giúp đỡ. Bởi vì tôi cảm thấy sẽ quá sức với cha mẹ khi có hai người con cùng cần hỗ trợ”, cô chia sẻ.

Kaia cũng đề cập việc cha mẹ vốn kín tiếng, ít công khai chuyện riêng. Trong khi đó, Presley chủ động kể về chứng nghiện, thuốc điều trị và những khó khăn trước công chúng. Cô tự hào về sự cởi mở của anh trai.

Trước cuộc phỏng vấn này, Cindy đăng lời chúc sinh nhật con trai hồi tháng 7, bày tỏ niềm tự hào về sự trưởng thành của Presley.

Từng được biết đến như “cậu bé ngậm thìa vàng”, Presley nắm trong tay những hợp đồng người mẫu từ tuổi thiếu niên và cơ hội nối nghiệp người mẹ nổi tiếng. Nhưng trong những năm cuối đời, điều anh nhiều lần công khai tìm kiếm là sự giúp đỡ để thoát khỏi chứng nghiện. Nhưng phép màu vẫn không xảy ra.