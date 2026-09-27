Ngọc Trinh đã dũng cảm quyết định thay đổi ở tuổi U40

Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ về kế hoạch đón sinh nhật tuổi 37. Thay vì tổ chức một bữa tiệc lớn như những năm trước, nữ người mẫu dự định dành ngày đặc biệt này cho gia đình và một vài người bạn thân thiết. Cô cũng ấp ủ thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Với Ngọc Trinh, sinh nhật lần này không còn được đo bằng quy mô hay mức độ xa hoa của một bữa tiệc.

Ngọc Trinh cho biết đến năm 40 tuổi, cô mới muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lớn để đánh dấu cột mốc đặc biệt. Còn ở hiện tại, điều cô ưu tiên là một cuộc sống bình yên, hạn chế những ồn ào không cần thiết và tập trung vào những điều khiến bản thân cảm thấy có giá trị. Cách lựa chọn này cũng phản ánh sự thay đổi trong những điều cô xem là quan trọng sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Ngọc Trinh hướng đến cuộc sống giản dị hơn ở tuổi 37. Ảnh: FBNV

Sự thay đổi này cũng thể hiện rõ trong cách Ngọc Trinh nhìn nhận tiền bạc. Nếu trước đây hình ảnh của cô thường gắn với việc mua sắm, sử dụng hàng hiệu và những màn chi tiêu gây chú ý, hiện tại nữ người mẫu cho biết bản thân đã biết trân trọng đồng tiền hơn. Cô lựa chọn chăm chỉ làm việc, chủ động đặt ra mục tiêu và cân nhắc nhiều hơn trước những khoản chi tiêu. Quan niệm mới về tiền bạc cũng khiến cô chú trọng hơn đến giá trị của công sức bỏ ra để có được thu nhập.

Đây là một bước chuyển đáng chú ý với Ngọc Trinh, bởi hình ảnh của cô trong nhiều năm từng được xây dựng quanh sự hào nhoáng. Từ một người mẫu nổi tiếng với phong cách thời trang gợi cảm, cô dần mở rộng hoạt động sang kinh doanh và diễn xuất. Những thay đổi trong định hướng cá nhân cũng diễn ra song song với quá trình cô tìm kiếm vị trí riêng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngọc Trinh bắt đầu tham gia điện ảnh với Vòng Eo 56, bộ phim lấy cảm hứng từ chính cuộc đời cô. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong Vu Quy Đại Náo, Chị Mẹ Học Yêu, Em Là Của Em và Chị Chị Em Em 2. Gần đây, cô góp mặt trong Chị Dâu với vai Út Như, tiếp tục duy trì hoạt động diễn xuất sau nhiều năm thử sức ở lĩnh vực này. Việc lựa chọn những vai diễn khác nhau cho thấy điện ảnh vẫn là một hướng đi được cô theo đuổi bên cạnh công việc người mẫu.

Ngọc Trinh muốn dành sinh nhật cho gia đình và bạn bè thân thiết. Ảnh: FBNV

Hành trình trên màn ảnh của Ngọc Trinh không phải lúc nào cũng nhận được sự chú ý như hình ảnh người mẫu. Tuy nhiên, việc liên tục tìm kiếm những vai diễn mới cho thấy cô vẫn muốn mở rộng giới hạn nghề nghiệp thay vì chỉ duy trì danh tiếng từ quá khứ. Đây cũng là cách nữ diễn viên từng bước xây dựng thêm dấu ấn cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh.

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh dường như cũng đang lựa chọn một nhịp sống khác. Không còn đặt nặng những bữa tiệc lớn hay cách thể hiện sự thành đạt bằng vật chất, cô hướng sự quan tâm vào gia đình, công việc, hoạt động cộng đồng và những mục tiêu cá nhân. Những ưu tiên này tạo nên hình ảnh khác với Ngọc Trinh từng được công chúng biết đến trong giai đoạn đầu sự nghiệp.

Cột mốc tuổi 40 vì thế được Ngọc Trinh xem như một dấu mốc để chờ đợi, thay vì một cuộc đua phải chứng minh điều gì. Sau nhiều năm hoạt động trong môi trường giải trí, sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận tiền bạc, công việc và cuộc sống cho thấy một giai đoạn mới đang được mở ra, bình dị hơn nhưng cũng nhiều lựa chọn hơn. Đằng sau sự thay đổi về cách sống là mong muốn chủ động quyết định điều gì thực sự phù hợp với bản thân ở chặng đường tiếp theo.