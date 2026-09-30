Người dân Long Xuyên kiến nghị về môi trường, trật tự đô thị và việc làm

Người dân phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại biểu và người dân được thông tin tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và mô hình “Mặt trận số - tiếp nhận 24/7 kiến nghị, phản ánh của nhân dân” thông qua mã QR.

Nhân dân phường Long Xuyên kiến nghị địa phương quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khơi thông cống rãnh, cải tạo các kênh, rạch đang thi công dang dở; tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp; lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng; đào tạo, giải quyết việc làm và phát triển các phong trào, câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

Các ý kiến được đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các phòng chuyên môn ghi nhận, tiếp thu, giải trình.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Xuyên tặng quà cho các hộ dân.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Xuyên trao 100 phần quà, gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm cho các hộ cận nghèo trên địa bàn, tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng, do các cơ sở thờ tự trên địa bàn phường hỗ trợ.