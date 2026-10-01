Chân dung cụ bà 100 tuổi vẫn đi làm, được công ty vinh danh

Công ty bảo hiểm Hanwha mới đây tổ chức lễ vinh danh bà Kim Sook-ja, người đã làm việc tại doanh nghiệp suốt 43 năm. Sinh năm 1926, bà vẫn duy trì công việc ở tuổi 100, trở thành một trong những nhân viên bán bảo hiểm có thâm niên đặc biệt tại công ty.

Theo Seoul Economic Daily, bà Kim gia nhập Hanwha vào năm 1983. Từ đó đến nay, bà vẫn duy trì thói quen đến văn phòng chi nhánh mỗi ngày, gặp gỡ khách hàng và tư vấn các sản phẩm bảo hiểm.

Hành trình làm việc kéo dài hơn bốn thập kỷ giúp bà nhiều lần được công ty ghi nhận. Bà từng nhận các giải thưởng đánh dấu những cột mốc 20, 30 và 40 năm cống hiến.

"Tôi đã đồng hành cùng các khách hàng suốt 43 năm. Tôi không thể hạnh phúc hơn khi công ty và gia đình ghi nhận hành trình đó như một di sản đẹp", bà Kim chia sẻ.

Bà Kim Sook-ja trong buổi lễ vinh danh. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Không chỉ duy trì công việc ở tuổi xưa nay hiếm, bà Kim còn có một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với các lĩnh vực chuyên môn. Các con bà hiện làm việc trong ngành giáo dục và tài chính, trong khi một số người cháu theo đuổi nghiên cứu khoa học.

Tại lễ vinh danh, đại diện công ty cho biết, bà Hanwha sẽ tiếp tục xây dựng văn hóa coi trọng giá trị kế thừa, để những nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng có thể tự hào về những đóng góp lâu dài của mình.

Câu chuyện của bà Kim không phải trường hợp duy nhất tại Đông Á. Tại Nhật Bản, một số người cao tuổi cũng tiếp tục làm việc khi đã bước qua tuổi 100.

Đáng chú ý trong phóng sự của CNN phát sóng ngày 18/9/2026, bà Fuku Amagawa, 103 tuổi, vẫn làm việc 5 ngày mỗi tuần tại một cửa hàng ramen do gia đình mở cách đây khoảng 60 năm.

Ở tuổi 103, bà Fuku Amagawa vẫn làm việc 5 ngày mỗi tuần tại quán mì ramen của gia đình. Ảnh: Mainichi

Thông qua người phiên dịch, bà Amagawa cho biết mình cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể làm việc và chưa có ý định nghỉ hẳn. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu, bà nhắc đến thói quen uống một cốc bia mỗi tối, ăn uống đầy đủ và quan trọng nhất là luôn có một lý do để thức dậy vào mỗi buổi sáng.

Những câu chuyện này cho thấy với một số người cao tuổi, công việc không đơn thuần là hoạt động tạo thu nhập mà còn có thể trở thành một phần trong nhịp sống.