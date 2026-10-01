Ở tuổi U40, người đàn ông bất ngờ có hàng trăm cha mẹ, phía sau là câu chuyện kỳ lạ ít ai ngờ

Theo South China Morning Post (SCMP), người đàn ông này là Tian Rui, 39 tuổi, quê ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Tian từng làm nghề chuyển phát ở khu vực nông thôn và hiện điều hành một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Những năm tháng thường xuyên giao hàng tới các cộng đồng nằm rải rác giữa vùng núi giúp anh thuộc nhiều cung đường quanh co tại địa phương.

Tận dụng kinh nghiệm nhiều năm giao hàng tại các cộng đồng vùng núi nằm rải rác, Tian giúp kết nối những người cao tuổi sống đơn độc với gia đình, mang đến cho họ cả sự an ủi và đồng hành. Ảnh: QQ.com.

Công việc cũng khiến Tian chứng kiến một thực tế đáng chú ý trong đời sống nông thôn: nhiều người cao tuổi phải sống một mình sau khi con cái rời quê để đến các thành phố khác làm việc hoặc ra nước ngoài.

Năm ngoái, Tian quyết định tận dụng sự am hiểu về địa hình để cung cấp một dịch vụ đặc biệt. Anh đến thăm những người cha, người mẹ lớn tuổi thay cho con cái họ, tự nhận mình là một “người trung gian” kết nối các thế hệ.

Dù đời sống ngày càng được cải thiện, Tian nhận thấy nhiều người cao tuổi ở vùng nông thôn mong muốn có người bầu bạn hơn là những món quà vật chất. Sau mỗi lần anh ghé thăm, họ thường bày tỏ mong muốn anh sẽ quay lại. Ảnh: QQ.com.

Những người ở xa có thể nhờ Tian mua thuốc, thực phẩm, thậm chí cả bánh sinh nhật rồi mang theo những con đường núi để trao tận tay cha mẹ họ.

Trong số những khách hàng của Tian, người ở xa nhất hiện sống tại Bolivia, cách Trung Quốc hơn 17.000 km.

Bên cạnh việc mang đến những nhu yếu phẩm và thuốc men cần thiết, Tian thường mang theo bánh sinh nhật cùng những lời nhắn đầy tình cảm từ người thân ở xa, giúp những người cao tuổi này có thêm sự ấm áp và bầu bạn. Ảnh: QQ.com.

Chỉ trong vòng một năm, Tian đã thực hiện hơn 200 chuyến đến các vùng núi để hoàn thành những công việc này. Với anh, những chuyến đi không chỉ đơn thuần là giao đồ mà còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa những người con sống xa quê và cha mẹ già ở lại.