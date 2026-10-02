Việt Nam có huy chương thứ 23 tại ASIAD

Thực tế ảo là nội dung mới của môn taekwondo, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2026.

Châu Ngọc Tuyết Sang là em gái của võ sĩ Châu Tuyết Vân, người từng mang về rất nhiều huy chương Vàng biểu diễn cho đội tuyển taekwondo Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Tuyết Sang góp 1 huy chương Bạc cho tuyển taekwondo và cho đoàn Việt Nam

Tuyết Sang lần lượt vượt qua các đối thủ của Hàn Quốc (vòng 1/8), Thái Lan (vòng tứ kết), Singapore (bán kết), trước khi thua Jeus Gabriel Derick (Philippines) 0-2 ở chung kết, giành huy chương Bạc.

Đây là tấm huy chương Bạc thứ hai của đoàn Việt Nam tại ASIAD lần này, sau thành tích á quân đối kháng 56kg nam môn wushu của Đinh Văn Tâm.

Việt Nam tạm xếp hạng 21/46 với tổng cộng 23 huy chương

Tính tới 10h50 ngày 2-10 - ngày thi đấu chính thức thứ 13 của ASIAD 2026, đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tạm xếp 21/46 trên bảng tổng sắp huy chương.

11h hôm nay, võ sỹ boxing hạng 51kg nữ Nguyễn Thị Tâm sẽ bước vào chung kết gặp đương kim vô địch Olympic - Wu Yu (Trung Quốc), và sẽ ít nhất góp thêm 1 huy chương Bạc cho đoàn Việt Nam..

Thực tế ảo là nội dung mới của môn taekwondo, lần đầu tiên được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 2026. Đây là hình thức thi đấu thể thao kết hợp giữa kỹ thuật võ thuật taekwondo truyền thống với công nghệ thực tế ảo và mô phỏng chuyển động thời gian thực. VĐV được trang bị kính VR và hệ thống cảm biến chuyển động gắn trên cơ thể. Khi VĐV di chuyển, né tránh hoặc tung đòn thật ngoài đời, hệ thống sẽ số hóa toàn bộ động tác đưa vào nhân vật đại diện (avatar) trong không gian ảo. Thay vì chấm điểm kỹ thuật như võ cổ điển, trận đấu thực tế ảo áp dụng thanh đo thể lực (HP - Health Points). Lực đánh, tốc độ và độ chuẩn xác của đòn đánh thực tế sẽ chuyển hóa thành sát thương trừ trực tiếp vào HP của đối thủ. VĐV không va chạm đối kháng trực tiếp.