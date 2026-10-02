Nữ võ sỹ 32 tuổi giành huy chương ASIAD lịch sử cho Việt Nam

Sau 4 trận thắng tại các vòng đấu, 11h ngày 2-10, Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết tranh vô địch hạng 51kg môn boxing ASIAD 2026, gặp Wu Yu (Trung Quốc).

Wu Yu là đương kim vô địch Olympic cũng đồng thời là đương kim vô địch ASIAD hạng 50kg, tương tự hạng 51kg mà chủ nhà ASIAD đưa vào hệ thống thi đấu Á vận hội năm nay.

Nguyễn Thị Tâm giành huy chương Bạc lịch sử cho boxing Việt Nam tại đấu trường ASIAD

Trước đối thủ mạnh, dù nỗ lực song Nguyễn Thị Tâm đã không thể tạo bất ngờ, chấp nhận thua 0-5 và giành huy chương Bạc.

Dù vậy, nhìn lại cả giải đấu, Nguyễn Thị Tâm có quyền tự hào khi là võ sỹ boxing Việt Nam đầu tiên giành quyền vào chung kết một kỳ Á vận hội và có tấm huy chương Bạc quý giá.

Ngay sau trận đấu, nữ võ sỹ 32 tuổi của thể thao Hà Nội đã nhận thường "nóng" từ Đoàn thể thao Việt Nam.

Tính tới 12h ngày 2-10, ngày thi đấu chính thức thứ 13 của ASIAD 2026, đoàn Việt Nam với 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 19 huy chương Đồng tạm xếp 20/46 trên bảng tổng sắp huy chương.