Áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha có chủ mới, hành trình của Ronaldo sắp kết thúc?

Ronaldo từng gắn bó với chiếc áo số 7 trong suốt hành trình kéo dài 23 năm cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Vì thế, việc Rafael Leao xuất hiện với số áo này trong trận thắng Đan Mạch 4-2 tại UEFA Nations League 2026/27 mang ý nghĩa nhiều hơn một sự thay đổi về số áo. Nó diễn ra ngay sau khi Ronaldo quyết định rời trại tập trung Bồ Đào Nha cách đây 2 ngày.

Với áo số 7 trên lưng, Leao không ghi bàn hay kiến tạo trước Đan Mạch, nhưng màn trình diễn của anh vẫn để lại những tín hiệu tích cực. Tiền đạo này thi đấu 63 phút, được chấm 7,2/10 điểm, có 29 lần chạm bóng, thực hiện 2 cú sút và tạo ra 2 đường chuyền mang tính chìa khóa.

Áo số 7 tuyển Bồ Đào Nha vốn thuộc về Ronaldo đã tạm được Leao tiếp quản

Những con số ấy chưa thể đặt Leao bên cạnh Ronaldo về tầm ảnh hưởng, càng không thể xem anh là người thay thế trực tiếp siêu sao từng ghi 146 bàn cho đội tuyển. Tuy nhiên, chúng cho thấy Leao đang được trao một vai trò khác trong cấu trúc mới của Bồ Đào Nha.

Không còn Ronaldo trên hàng công, Bồ Đào Nha cũng không thể tiếp tục xây dựng lối chơi dựa quá nhiều vào một cá nhân. Ramos được giao nhiệm vụ của một số 9, chịu khó di chuyển và hỗ trợ phòng ngự, trong khi Leao cần phát huy tốc độ, khả năng kéo giãn hàng thủ và đưa bóng nhanh về phía khung thành đối phương.

Chiến thắng 4-2 trước Đan Mạch phần nào cho thấy quá trình chuyển giao ấy đã bắt đầu. Leao chưa ghi bàn trong trận đấu đầu tiên khoác số 7, nhưng 2 cú sút, 2 đường chuyền tạo cơ hội và 15 lần đưa bóng tiến lên cho thấy anh đang có ảnh hưởng ngày càng rõ trong cách Bồ Đào Nha triển khai tấn công.

Chiếc áo số 7 tất nhiên vẫn khiến người hâm mộ liên tưởng đến Ronaldo. Nhưng nhiệm vụ của Leao không phải trở thành một Ronaldo thứ hai. Bồ Đào Nha cần những phẩm chất khác, những cách tạo đột biến khác và một hàng công có thể vận hành với nhiều mũi nhọn thay vì phụ thuộc vào một ngôi sao.

Ramos đã nhận vai trò số 9. Leao tiếp quản số 7. HLV Jorge Jesus cũng đang đưa ra những quyết định mạnh tay trong quá trình làm mới đội tuyển.

Còn với Ronaldo, việc anh rời trại tập trung ngay trước hai trận đấu với Đan Mạch và Na Uy chắc chắn đặt thêm dấu hỏi về chặng cuối hành trình quốc tế của siêu sao 41 tuổi. Ronaldo từng cho biết hồi tháng 8 rằng anh có thể giải nghệ sau khi mùa giải hiện tại kết thúc.

Chưa thể khẳng định 100% chiếc áo số 7 đã chính thức thuộc về Leao lâu dài hay hành trình của Ronaldo với đội tuyển đã khép lại. Nhưng tại Copenhagen, một hình ảnh mang tính biểu tượng đã xuất hiện: số 7 từng thuộc về Ronaldo có chủ mới, và Bồ Đào Nha đang bắt đầu làm quen với cuộc sống mà không còn CR7 trên sân.