Esports Việt Nam giành hai huy chương Đồng tại ASIAD 20

Đội tuyển Quốc gia Thể thao Điện tử (Esports) Việt Nam khép lại hành trình tại ASIAD 20 với hai huy chương Đồng ở các bộ môn NARAKA: Bladepoint và Liên Minh Huyền Thoại. Ở hai nội dung còn lại, PUBG Mobile - phiên bản Asian Games xếp hạng Tư, trong khi Identity V - phiên bản Asian Games đứng ở vị trí 9-10.

Đây là lần đầu Esports Việt Nam giành huy chương tại một kỳ ASIAD. Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc), kỳ Đại hội đầu tiên đưa Esports vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức, thành tích cao nhất của Việt Nam là hạng Tư ở Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile và Dream Three Kingdoms 2.

Ở NARAKA: Bladepoint, nội dung lần đầu xuất hiện tại ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam toàn thắng vòng bảng trước Hồng Kông Trung Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa với cùng tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đội đứng đầu bảng B và giành quyền vào bán kết.

Trong trận bán kết, Việt Nam trải qua năm ván đấu với Thái Lan nhưng thua sát sao 2-3, qua đó nhận huy chương Đồng.

Tại PUBG Mobile - phiên bản Asian Games, đội tuyển Việt Nam tranh tài cùng 11 đội tuyển gồm Trung Quốc, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và chủ nhà Nhật Bản.

Sau 12 lượt trận diễn ra trong hai ngày 28 và 29/9, Việt Nam đạt 95 điểm tổng cộng, trong đó có hai lần giành vị trí dẫn đầu trận đấu, được gọi là “Winner Winner Chicken Dinner” (WWCD), ở các trận thứ 4 và 5. Đội kết thúc nội dung này ở vị trí thứ Tư chung cuộc.

Liên Minh Huyền Thoại là nội dung cuối cùng của Esports Việt Nam tại ASIAD 20. Đội tuyển có khởi đầu thuận lợi khi đứng đầu bảng A sau ba trận toàn thắng trước Ả Rập Saudi, Malaysia và UAE, qua đó giành quyền vào bán kết.

Ở trận bán kết ngày 1/10, Việt Nam để thua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số 0-2. Kết quả này mang về tấm huy chương Đồng thứ hai cho Esports Việt Nam tại ASIAD 20. Liên Minh Huyền Thoại cũng trở thành bộ môn Esports Việt Nam duy nhất tính đến hiện tại từng giành huy chương ở cả SEA Games và ASIAD.

Tại ASIAD 20, đoàn Esports Việt Nam gồm 23 vận động viên và 6 huấn luyện viên, tranh tài ở 4 trong tổng số 11 bộ môn. Danh sách các vận động viên giành huy chương Đồng được ghi nhận ở hai nội dung NARAKA: Bladepoint và Liên Minh Huyền Thoại.

Kết quả tại ASIAD 20 đánh dấu bước tiến về thành tích của Esports Việt Nam tại đấu trường châu lục, từ hạng Tư ở ASIAD 19 lên hai huy chương Đồng tại kỳ Đại hội lần này.

Bên cạnh thành tích tại ASIAD, Esports Việt Nam cũng giành tổng cộng 14 huy chương tại hai kỳ SEA Games 31 và 32. Trong số này có 3 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng ở các nội dung Liên Minh Huyền Thoại, PUBG Mobile, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và VALORANT.