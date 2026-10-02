FAM yêu cầu FIFA làm rõ về việc kéo dài thời gian bù giờ ở Jakarta

FAM cho biết họ sẽ gửi yêu cầu chính thức lên FIFA về quyết định thay đổi thời gian bù giờ ban đầu là hai phút thành bảy phút tại sân Gelora Bung Karno.

Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Indonesia ghi hai bàn thắng trong thời gian bù giờ để đánh bại Bangladesh với tỷ số 9-2 và vượt qua Malaysia về số bàn thắng để giành quyền vào chung kết.

FAM cho biết họ coi việc quản lý thời gian trận đấu một cách chính xác và nhất quán là một yếu tố quan trọng trong công tác trọng tài và tính toàn vẹn tổng thể của một giải đấu.

"Vấn đề này cần được làm rõ do tầm quan trọng của trận đấu trong việc xác định thứ hạng cuối cùng của bảng A và các đội tiến vào chung kết," FAM cho biết trong một tuyên bố hôm nay.

Ảnh: FAM

Liên đoàn bóng đá quốc gia Malaysia cho biết họ muốn FIFA xem xét lại các tình huống xung quanh vụ việc và làm rõ các thủ tục mà các trọng tài đã tuân theo, bao gồm cả cơ sở để điều chỉnh thời gian bù giờ.

FAM nhấn mạnh rằng yêu cầu của họ không nhằm mục đích thay đổi kết quả hoặc đặt câu hỏi về thành tích của bất kỳ đội nào.

"Thay vào đó, mục đích là tìm kiếm sự làm rõ chính thức về quy trình và thủ tục điều hành trận đấu, nhằm đảm bảo tính minh bạch, nhất quán và rõ ràng trong việc áp dụng các quy định liên quan," thông báo cho biết.

Indonesia tưởng chừng đã không thể vào chung kết nhưng bất ngờ có thêm 2 bàn thắng ở phút bù giờ và kết thúc chiến thắng 9-2 trước Bangladesh. Kết quả này mang tính quyết định khi cả Indonesia và Malaysia đều kết thúc bảng A với 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 9, nhưng Indonesia đã giành quyền vào chung kết nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Trước đó, Malaysia đã đánh bại Singapore với tỷ số 6-0 trong trận đấu cuối cùng vòng bảng, nhưng kết quả này vẫn chưa đủ để giành vé vào chung kết.

Động thái của FAM diễn ra trong bối cảnh người hâm mộ bóng đá đang bàn tán khá nhiều về cách xử lý thời gian bù giờ ở Jakarta, đặc biệt là sau khi thời gian bù giờ được thay đổi từ hai lên bảy phút và những bàn thắng sau đó đã quyết định thứ hạng bảng đấu.