'Nguyễn Thị Tâm bây giờ khác trước cả trăm lần'

Nguyễn Thị Tâm giành HCB hạng 51 kg nữ, trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên vào chung kết boxing ASIAD.

Nguyễn Thị Tâm không thể tạo thêm bất ngờ trong trận chung kết hạng 51 kg nữ trưa 2/10. Trước Wu Yu, đương kim vô địch Olympic Paris 2024, võ sĩ Việt Nam thua 0-5 và nhận HCB ASIAD 20. Dù vậy, cô vẫn trở thành tay đấm Việt Nam đầu tiên vào chung kết và giành HCB tại một kỳ Á vận hội.

Với Lê Thị Bằng, người từng thi đấu cùng thời và trực tiếp đối đầu Nguyễn Thị Tâm, giá trị của tấm huy chương không chỉ nằm ở kết quả trận chung kết. Điều khiến cô ấn tượng hơn là sự thay đổi của Tâm sau nhiều năm theo đuổi boxing đỉnh cao.

“Trước kia tôi từng đấu với Tâm rồi. Tâm hiện tại thay đổi rất nhiều, từ kỹ thuật chuyên môn, trình độ đến độ lì và quyết tâm đều cao hơn trước. Nếu nói vui thì phải hơn cả trăm lần”, Lê Thị Bằng, chủ nhân HCĐ ASIAD 17, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Một tấm bạc sau hành trình trở lại

Nhận xét của Lê Thị Bằng càng có ý nghĩa khi nhìn vào con đường Nguyễn Thị Tâm trải qua trước ASIAD 20.

Tâm từng đứng trước nguy cơ phải dừng sự nghiệp sau khi đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước đầu gối trái tại SEA Games 32 năm 2023. Cô mất khoảng ba năm không thi đấu quốc tế, trước khi trở lại bằng các chức vô địch quốc gia năm 2025 và 2026.

Ở tuổi 32, Tâm đến ASIAD với nhiều dấu hỏi nhưng lần lượt vượt qua các đối thủ từ Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc. Đỉnh cao trong hành trình ấy là chiến thắng 5-0 trước Alua Balkibekova ở bán kết, võ sĩ Kazakhstan từng hai lần vô địch thế giới và thuộc nhóm hàng đầu hạng 51 kg.

Lê Thị Bằng cho rằng chính quãng đường trở lại sau chấn thương khiến thành tích của Tâm đáng được nhìn nhận rộng hơn một trận thắng hay thua.

“Tôi không muốn đoán điều gì giúp Tâm duy trì được lâu như vậy, vì mỗi người có suy nghĩ riêng. Nhưng tôi thán phục Tâm vì đã nỗ lực vượt qua chấn thương và luôn đau đáu mục tiêu tiến xa hơn trong môn này, vươn tầm quốc tế và giữ vị trí trong nhóm võ sĩ hàng đầu”, cô nói.

Lê Thị Bằng đánh giá Nguyễn Thị Tâm hiện tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật, bản lĩnh và quyết tâm so với thời hai người từng thi đấu cùng nhau.

Theo Lê Thị Bằng, ASIAD vốn là sân chơi đặc biệt khắc nghiệt. Đại hội bốn năm mới tổ chức một lần, quy tụ nhiều tay đấm hàng đầu châu lục nên mức cạnh tranh khác hẳn những giải đấu thông thường.

Bản thân boxing châu Á cũng thay đổi nhanh. Các quốc gia đầu tư nhiều hơn cho chuyên môn, HLV và điều kiện tập luyện, khiến khoảng cách giữa các võ sĩ ngày càng được thu hẹp. Lê Thị Bằng thừa nhận mặt bằng hiện tại đã khác xa thời cô còn ở đỉnh cao.

'Tâm đã viết thêm một trang sử'

Wu Yu vẫn là thử thách quá lớn trong trận cuối. Võ sĩ Trung Quốc từng vô địch thế giới năm 2023, giành HCV Olympic Paris 2024 và bước vào ASIAD với vị thế một trong những tay đấm mạnh nhất hạng cân.

Tâm không thể đổi màu huy chương, nhưng việc bước lên bục nhận HCB đã vượt qua giới hạn trước đây của boxing Việt Nam tại ASIAD. Trước kỳ đại hội này, các võ sĩ Việt Nam mới dừng ở HCĐ.

“Việc Tâm vào chung kết đã viết thêm một trang sử cho boxing Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Thành tích ấy cho thấy Việt Nam dù là một nền boxing còn nhỏ vẫn có những VĐV đủ khả năng cạnh tranh ở trình độ cao, không chỉ Tâm mà cả những đồng đội của cô ấy”, Lê Thị Bằng đánh giá.

Hành trình trở lại sau chấn thương giúp tấm HCB ASIAD của Nguyễn Thị Tâm mang ý nghĩa vượt ra ngoài một trận thắng hay thua.

Cựu tuyển thủ Việt Nam hy vọng tấm HCB của Tâm không chỉ được nhìn như thành tích cá nhân. Theo cô, giá trị lớn hơn nằm ở việc thế hệ sau có thêm một cột mốc để hướng tới.

“Tôi mong các VĐV trẻ đặt mục tiêu cao và có đủ ý chí để theo đuổi. Không chỉ nghĩ tới bục cao nhất trong nước, các bạn cần hướng tới đấu trường quốc tế, để boxing Việt Nam đứng vững không chỉ ở châu Á mà cả thế giới”, Lê Thị Bằng nói.

Với Nguyễn Thị Tâm, HCB ASIAD có thể chưa phải kết quả cao nhất cô mong muốn. Nhưng sau ba năm vật lộn với chấn thương, việc trở lại và đi đến trận đấu cuối cùng của hạng 51 kg đã là cột mốc chưa võ sĩ Việt Nam nào chạm tới trước cô.