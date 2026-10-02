HLV Bồ Đào Nha bất ngờ lên tiếng giữa ồn ào về Ronaldo

“Những chuyện xảy ra không chia rẽ tập thể. Nó chưa từng chia rẽ chúng tôi và cũng sẽ không thể làm điều đó”, HLV Jorge Jesus khẳng định sau chiến thắng trên sân Parken ở Copenhagen hôm 2/10 (giờ Hà Nội).

Bồ Đào Nha đáp lại những tranh cãi ngoài sân bằng trận thắng thứ 3 liên tiếp tại bảng A4. Dù thiếu tiền đạo Cristiano Ronaldo, đội bóng vẫn duy trì sức tấn công và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Trước giờ bóng lăn, HLV Jorge Jesus từ chối tranh luận về cách xử lý việc Cristiano Ronaldo rời đội tuyển. Khi trả lời RTP, ông nói: “Hôm nay là ngày thi đấu. Tôi muốn tập trung vào trận đấu”.

Nhà cầm quân 72 tuổi gọi đây là “vấn đề đã khép lại” ở thời điểm hiện tại, đồng thời hẹn sẽ nói rõ hơn sau trận gặp Na Uy trên sân Dragao ngày 4/10. Ông vẫn nhấn mạnh Cristiano Ronaldo là biểu tượng lớn của bóng đá Bồ Đào Nha, còn ưu tiên trước mắt là giúp các cầu thủ tập trung thi đấu.

Theo HLV Jorge Jesus, những sóng gió vừa qua không làm giảm sự hưng phấn hay niềm tin của đội bóng. Bản thân ông cũng không chịu áp lực đặc biệt, bởi kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giúp ông tin rằng mình đã xử lý mọi việc đúng cách.

HLV Jorge Jesus phản ứng trong trận Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch 4-2 tại Copenhagen ngày 2/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: Imago.

Trên sân, Bồ Đào Nha dẫn 2-1 sau hiệp 1 nhờ các bàn của hậu vệ Joao Cancelo và tiền đạo Goncalo Ramos. Sau khi Đan Mạch gỡ hòa, tiền vệ Vitinha ghi bàn ở phút 67, trước khi tiền đạo Joao Felix ấn định chiến thắng ở phút 87.

HLV Jorge Jesus đánh giá cao cách đội bóng vượt qua thử thách trước đối thủ giàu thể lực, kỹ thuật và nguy hiểm ở các tình huống cố định. Ông hài lòng với sự tiến bộ trong tổ chức phòng ngự, triển khai tấn công và sự tự tin khi thực hiện những ý tưởng mang tính mạo hiểm.

Khi được hỏi có kiểm soát được phòng thay đồ hay không, ông bác bỏ cách diễn đạt này: “Tôi không nắm ai trong tay cả. Tôi có một tập thể tin vào ý tưởng của HLV”. Theo ông, chất lượng cá nhân của các cầu thủ giúp việc thực hiện những ý tưởng chung trở nên thuận lợi hơn.

Sau trận, HLV Jorge Jesus cùng các học trò tiến về khán đài chia vui với CĐV Bồ Đào Nha. Ông nhắc lại rằng mình từng làm điều tương tự tại Al Nassr (Ả Rập Xê-út), thậm chí đánh trống cùng Cristiano Ronaldo. Hai người từng giúp CLB vô địch Saudi Pro League mùa 2025-2026.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của người hâm mộ. Trước mắt, đội tuyển hướng đến trận gặp Na Uy với mục tiêu nối dài thành tích toàn thắng sau 3 lượt đấu tại Nations League 2026-2027.