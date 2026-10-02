ASIAD 2026: Chờ tin vui từ cầu mây nữ Việt Nam

Ở lượt trận cuối bảng A ngày 1.10, bộ tứ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Ngọc Tuyết tiếp tục thi đấu ổn định khi đánh bại Philippines 2-0.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo vàng) đã sẵn sàng cho trận bán kết. Ảnh: Tam Ninh

Trước đó, Việt Nam lần lượt vượt qua Ấn Độ và Thái Lan cùng với tỷ số 2-0. Thành tích toàn thắng giúp cô trò HLV Trần Thị Vui đứng đầu bảng A, qua đó giành quyền vào vòng 4 đội mạnh nhất.

Tại bán kết diễn ra lúc 12h00 trưa nay 2.10 (giờ Việt Nam) tại Nagoya (Nhật Bản ), các cô gái Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B. Đối thủ sẽ được xác định sau lượt trận cuối diễn ra trong buổi sáng nay, với Nhật Bản, Malaysia và Lào cùng cạnh tranh vị trí này.

Việc toàn thắng vòng bảng mang đến sự tự tin đáng kể cho Nguyễn Thị Yến và các đồng đội trước thử thách ở bán kết. Tuy nhiên, cũng từ vòng đấu này, tính chất cuộc đấu sẽ trở nên căng thẳng hơn khi mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội tranh HCV.

Sau tấm HCV tại ASIAD 2023, mục tiêu của cô trò HLV Trần Thị Vui là tiếp tục vượt qua từng đối thủ, hướng đến trận chung kết và bảo vệ thành công ngôi vô địch. Phong độ ổn định cùng sự chắc chắn ở vòng bảng là cơ sở để đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến một kết quả tích cực.

Trong khi đó, đội tuyển nam 4 người Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng. Sáng 2.10, các VĐV Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Lào, qua đó không thể giành quyền vào bán kết.