Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và sáng 4/10: Lịch thi đấu ASIAD - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản; UEFA Nations League - Croatia vs Anh

Sau Olympiad cờ vua tại Uzbekistan, Việt Nam có bước tiến đáng chú ý trên bảng xếp hạng sức mạnh các liên đoàn của FIDE khi tăng 4 bậc ở bảng hỗn hợp và 7 bậc ở bảng nữ, qua đó vượt qua nhiều quốc gia có truyền thống cờ vua mạnh.