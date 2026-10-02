Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và sáng 4/10: Lịch thi đấu ASIAD - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản; UEFA Nations League - Croatia vs Anh
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và sáng 4/10: Lịch thi đấu ASIAD - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản; UEFA Nations League - Croatia vs Anh, Tây Ban Nha vs Czech; FIFA ASEAN Cup - Campuchia vs Hong Kong (Trung Quốc)...
Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và rạng sáng 4/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
- 17h00 ngày 3/10: Division 2 - Campuchia vs Hong Kong (Trung Quốc)
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
- 13h00 ngày 3/10: Giải Ba - U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (VTV6)
- 17h30 ngày 3/10: Chung kết - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (VTV6)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
- 20h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Phần Lan vs Albania (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 3/10: League A: Group 3 - Croatia vs Anh (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Belarus vs San Marino (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Estonia vs Luxembourg (TV360, My TV)
- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Iceland vs Bulgaria (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 4/10: League A: Group 3 - Tây Ban Nha vs Czech (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Scotland (TV360, My TV)
- 01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Thụy Sỹ vs Slovenia (TV360, My TV)
Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển
(dự kiến)
- 01h00 ngày 4/10: Canada vs Peru
- 03h00 ngày 4/10: Argentina vs Burkina Faso
- 09h00 ngày 4/10: Mỹ vs Mexico
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 9
- 21h00 ngày 3/10: Liverpool vs Club Atletico Progreso
- 01h00 ngày 4/10: Albion vs Defensor Sporting
- 04h00 ngày 4/10: Deportivo Maldonado vs Central Espanol
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 23h00 ngày 3/10: York United FC vs Cavalry FC
Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 21
- 04h30 ngày 4/10: Atletico MG vs RB Bragantino
Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 11
- 00h45 ngày 4/10: Defensa y Justicia vs San Lorenzo de Almagro
- 03h00 ngày 4/10: Atletico Tucuman vs Barracas Central
- 03h00 ngày 4/10: Newell's Old Boys vs Lanus
Lịch thi đấu VĐQG Canada
- 03h00 ngày 4/10: Forge FC vs HFX Wanderers FC
Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 2
- 01h00 ngày 4/10: COD Meknes vs KACM
- 01h00 ngày 4/10: Difaa El Jadida vs Wydad Casablanca
- 03h00 ngày 4/10: Raja Casablanca vs Renaissance Club Zemamra
Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 12
- 00h00 ngày 4/10: Mixco vs CSD Municipal
- 04h00 ngày 4/10: Coban Imperial vs Deportivo Malacateco
- 09h00 ngày 4/10: Club Xelaju vs San Pedro
Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 13
- 02h00 ngày 4/10: Aguilas Doradas Rionegro vs CD Jaguares
- 04h05 ngày 4/10: Tolima vs Chico FC
Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 13
- 02h30 ngày 4/10: Guarani vs Sportivo San Lorenzo
- 05h00 ngày 4/10: CD Recoleta vs Libertad
Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 14
- 04h00 ngày 4/10: CD Cacahuatique U20 vs CD Aguila
- 06h00 ngày 4/10: Isidro Metapan vs Atletico Balboa
- 08h00 ngày 4/10: Alianza FC vs CD Luis Angel Firpo
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-3-10-va-sang-4-10-lich-thi-dau-asiad-u23-han-quoc-vs-u23-nhat-ban-uefa-nations-league-croatia-vs-anh-449545.html