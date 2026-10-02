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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và sáng 4/10: Lịch thi đấu ASIAD - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản; UEFA Nations League - Croatia vs Anh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và sáng 4/10: Lịch thi đấu ASIAD - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản; UEFA Nations League - Croatia vs Anh, Tây Ban Nha vs Czech; FIFA ASEAN Cup - Campuchia vs Hong Kong (Trung Quốc)...

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Báo Thế giới và Việt Nam trân trọng gửi đến độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10 và rạng sáng 4/10 được cập nhật mới nhất, chính xác nhất từ các giải đấu.

Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

- 17h00 ngày 3/10: Division 2 - Campuchia vs Hong Kong (Trung Quốc)

Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026

- 13h00 ngày 3/10: Giải Ba - U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (VTV6)

- 17h30 ngày 3/10: Chung kết - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (VTV6)

Lịch thi đấu UEFA Nations League

- 20h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Phần Lan vs Albania (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 3/10: League A: Group 3 - Croatia vs Anh (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Belarus vs San Marino (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Estonia vs Luxembourg (TV360, My TV)

- 23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Iceland vs Bulgaria (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 4/10: League A: Group 3 - Tây Ban Nha vs Czech (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Scotland (TV360, My TV)

- 01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Thụy Sỹ vs Slovenia (TV360, My TV)

Lịch thi đấu giao hữu đội tuyển

(dự kiến)

- 01h00 ngày 4/10: Canada vs Peru

- 03h00 ngày 4/10: Argentina vs Burkina Faso

- 09h00 ngày 4/10: Mỹ vs Mexico

Lịch thi đấu Primera Division Uruguay vòng 9

- 21h00 ngày 3/10: Liverpool vs Club Atletico Progreso

- 01h00 ngày 4/10: Albion vs Defensor Sporting

- 04h00 ngày 4/10: Deportivo Maldonado vs Central Espanol

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 23h00 ngày 3/10: York United FC vs Cavalry FC

Lịch thi đấu VĐQG Brazil vòng 21

- 04h30 ngày 4/10: Atletico MG vs RB Bragantino

Lịch thi đấu VĐQG Argentina vòng 11

- 00h45 ngày 4/10: Defensa y Justicia vs San Lorenzo de Almagro

- 03h00 ngày 4/10: Atletico Tucuman vs Barracas Central

- 03h00 ngày 4/10: Newell's Old Boys vs Lanus

Lịch thi đấu VĐQG Canada

- 03h00 ngày 4/10: Forge FC vs HFX Wanderers FC

Lịch thi đấu VĐQG Morocco vòng 2

- 01h00 ngày 4/10: COD Meknes vs KACM

- 01h00 ngày 4/10: Difaa El Jadida vs Wydad Casablanca

- 03h00 ngày 4/10: Raja Casablanca vs Renaissance Club Zemamra

Lịch thi đấu VĐQG Guatemala vòng 12

- 00h00 ngày 4/10: Mixco vs CSD Municipal

- 04h00 ngày 4/10: Coban Imperial vs Deportivo Malacateco

- 09h00 ngày 4/10: Club Xelaju vs San Pedro

Lịch thi đấu VĐQG Colombia vòng 13

- 02h00 ngày 4/10: Aguilas Doradas Rionegro vs CD Jaguares

- 04h05 ngày 4/10: Tolima vs Chico FC

Lịch thi đấu VĐQG Paraguay vòng 13

- 02h30 ngày 4/10: Guarani vs Sportivo San Lorenzo

- 05h00 ngày 4/10: CD Recoleta vs Libertad

Lịch thi đấu VĐQG El Salvador vòng 14

- 04h00 ngày 4/10: CD Cacahuatique U20 vs CD Aguila

- 06h00 ngày 4/10: Isidro Metapan vs Atletico Balboa

- 08h00 ngày 4/10: Alianza FC vs CD Luis Angel Firpo

Lưu ý: Lịch thi đấu và trực tiếp có thể thay đổi vì lý do khách quan!

H H

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-3-10-va-sang-4-10-lich-thi-dau-asiad-u23-han-quoc-vs-u23-nhat-ban-uefa-nations-league-croatia-vs-anh-449545.html