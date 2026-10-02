Khai mạc Hội thao thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô

Hội thao quy tụ 420 huấn luyện viên, vận động viên đến từ các khối thi đua trong toàn Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, được tuyển chọn trong Hội thao cấp cơ sở năm 2026. Các vận động viên thi đấu 4 môn thể thao, gồm: Quần vợt, bóng bàn, cầu lông, pickleball.

Thiếu tướng Lưu Nam Tiến, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao cờ lưu niệm tặng đại diện các khối thi đua tham dự hội thao.

Các thủ trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội trao cờ lưu niệm tặng đại diện các khối thi đua tham dự hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến cho biết, những năm qua, Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thể chất và phát triển phong trào thể dục, thể thao. Các cơ quan, đơn vị đã duy trì nghiêm nền nếp luyện tập, tổ chức nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, thiết thực, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, bản lĩnh, ý chí, xây dựng tinh thần đoàn kết, tạo động lực quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trận thi đấu môn bóng bàn tại hội thao.

Hội thao thể dục thể thao năm 2026 là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Thủ đô và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô và Quân đội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Với mục tiêu “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, kết quả đạt được của tập thể, cá nhân tại hội thao năm nay là cơ sở đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao, đồng thời là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, hiểu biết, kinh nghiệm thúc đẩy phong trào thi đua rèn luyện thể lực nâng cao sức khoẻ bộ đội trong toàn Bộ tư lệnh.

Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, chất lượng, an toàn tuyệt đối, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến đề nghị Ban tổ chức phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức điều hành thi đấu chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành thi đấu, xác định thành tích, kết quả thi đấu của cá nhân, tập thể phải công tâm, khách quan, trung thực, công bằng, chính xác.

Trận thi đấu môn cầu lông tại hội thao.

“Các vận động viên tham gia hội thao bình tĩnh, tự tin, quyết tâm thi đấu đạt thành tích cao nhất, chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thi đấu; chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, điều lệ, quy định của Ban tổ chức, “Đoàn kết, trung thực, cao thượng, quyết thắng” cùng nhau đóng góp vào thành công chung của hội thao. Đối với các đơn vị, lực lượng phục vụ được giao bảo đảm điều kiện ăn, ở cũng như cơ sở vật chất, sân bãi, nhà thi đấu; làm tốt mọi công tác chuẩn bị theo kế hoạch; để hội thao diễn ra an toàn, chất lượng đạt được mục đích chuyên môn”, Thiếu tướng Lưu Nam Tiến nhấn mạnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài các nội dung với tinh thần, khí thế sôi nổi. Hội thao bế mạc chiều 5-10.