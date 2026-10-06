Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.N

Trên địa bàn tỉnh hiện có 82 dự án khu dân cư, khu đô thị và khu nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đang được triển khai. Trong đó, Sở Tài chính quản lý, theo dõi 23 dự án; Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao ký, theo dõi hợp đồng 42 dự án; 17 dự án còn lại thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất, do các đơn vị liên quan quản lý, theo dõi.

Các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: H.N

Đối với 23 dự án do Sở Tài chính theo dõi, tiến độ còn chậm so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Trong đó, 9 dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) và các thủ tục chuẩn bị đầu tư, có khả năng triển khai thi công trong năm 2026. 14 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện GPMB, đồng thời hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng và chuẩn bị đầu tư.

Trong số 42 dự án do Sở Xây dựng quản lý, theo dõi, có 25 dự án đã ký hợp đồng và triển khai thi công trước năm 2025. 12 dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng vào cuối năm 2025 và nửa đầu năm 2026, hiện đang thực hiện bàn giao mặt bằng sơ bộ ngoài thực địa. 5 dự án còn lại đang trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã báo cáo cụ thể tiến độ triển khai từng dự án, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, thủ tục giao đất và quá trình thực hiện dự án. Các nhà đầu tư cũng đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ từng vấn đề, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Qua trao đổi, các sở, ngành tập trung phân tích những "điểm nghẽn" liên quan đến giao đất, định giá đất; đồng thời đề nghị đẩy nhanh các thủ tục đối với những dự án đã hoàn thành GPMB nhưng chưa được định giá và giao đất. Đối với những dự án đã đủ điều kiện triển khai, các sở, ngành yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương huy động nguồn lực, tổ chức thi công theo đúng tiến độ được chấp thuận, tránh tình trạng dự án kéo dài, chậm đưa công trình nhà ở vào khai thác.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.N

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp; chủ động rà soát, xác định rõ trách nhiệm và thời gian xử lý đối với từng khó khăn, tồn đọng. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo để xử lý nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân và góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng trên địa bàn tỉnh.