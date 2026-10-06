Tuyên Quang công bố danh mục 181 dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026 - 2030

Khu du lịch sinh thái Nà Hang - Lâm Bình nằm trong danh mục dự án dự kiến thu hút đầu tư của tỉnh Tuyên Quang, góp phần khai thác tiềm năng, phát huy lợi thế du lịch địa phương (Ảnh minh họa)

Trong số 181 dự án, lĩnh vực công nghiệp chiếm số lượng lớn nhất với 51 dự án; tiếp đến là phát triển du lịch 34 dự án; hạ tầng kỹ thuật môi trường 31 dự án; năng lượng 24 dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị 21 dự án; hạ tầng thương mại, bến thủy, logistics 8 dự án; y tế, giáo dục 6 dự án và nông, lâm nghiệp 6 dự án.

Danh mục được phân bố tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh, với quy mô và định hướng đầu tư đa dạng. Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Tuyên Quang dự kiến thu hút đầu tư vào các dự án như Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Mỏ Neo; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Quảng Nguyên; Khu du lịch Chiêu Lầu Thi; Khu du lịch sinh thái Nà Hang - Lâm Bình...

Ở lĩnh vực hạ tầng thương mại, bến thủy, logistics, một số dự án đáng chú ý gồm Khu trung chuyển nông sản, hàng hóa tại xã Xín Mần; Khu logistics kết hợp thương mại, dịch vụ tại xã Trung Thịnh; Hạ tầng Trung tâm logistics cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy.

Trong lĩnh vực công nghiệp, danh mục gồm nhiều dự án phát triển cụm công nghiệp tại các địa bàn Yên Sơn, Bình Ca, Trung Hà, Hùng Đức, Hùng Lợi, Sơn Dương, Yên Lập...

Theo UBND tỉnh Tuyên Quang, các thông tin về địa điểm, diện tích, quy mô và tổng vốn đầu tư của các dự án trong danh mục là thông tin dự kiến, phục vụ công tác xúc tiến đầu tư. Những nội dung này sẽ được rà soát, xác định cụ thể trong quá trình thực hiện các thủ tục theo quy định.

Việc đưa dự án vào danh mục không thay thế các quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch; giao đất, cho thuê đất và các thủ tục pháp lý có liên quan.

UBND tỉnh Tuyên Quang giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tổ chức mời gọi, thu hút đầu tư. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp xác định địa điểm, ranh giới, hiện trạng, nguồn gốc đất, tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng đất và tình hình giải phóng mặt bằng; đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư tiếp cận thông tin, khảo sát và thực hiện các thủ tục theo thẩm quyền.

Danh mục dự án sẽ được rà soát định kỳ hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm rà soát toàn bộ dự án thuộc phạm vi quản lý, gửi kết quả và đề xuất đến Sở Tài chính trước ngày 31.10 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Việc công bố danh mục 181 dự án được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để Tuyên Quang chủ động giới thiệu tiềm năng, lợi thế, quỹ đất và định hướng phát triển, qua đó thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy công nghiệp, du lịch, hạ tầng, logistics và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.