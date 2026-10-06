37 xã phường của Đà Nẵng đề nghị sửa bảng giá đất mới

Nhiều vướng mắc cấp thiết về giá đất

Sáng 6/10, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp chuyên đề, xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đất đai, đầu tư công, ngân sách, tổ chức bộ máy và an sinh xã hội.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu rà soát kỹ từ cơ sở, sử dụng nguồn lực đúng mục tiêu, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nghiên cứu thấu đáo, thảo luận dân chủ, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng pháp luật và có tính khả thi...

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đáng chú ý, dù Nghị quyết số 28 năm 2026 của HĐND TP mới được ban hành, qua rà soát đã có 37/94 xã, phường đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Chủ tọa kỳ họp cho rằng điều này cho thấy yêu cầu xử lý những vướng mắc từ thực tiễn là cấp thiết, đồng thời đặt ra trách nhiệm phải nâng cao chất lượng rà soát ngay từ cơ sở và xem xét kỹ lưỡng tại kỳ họp, tránh tiếp tục phát sinh thiếu sót, vướng mắc.

Đối với các nội dung về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm chặt chẽ căn cứ pháp lý, phạm vi áp dụng, ranh giới, hiện trạng, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trách nhiệm trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Qua thực tiễn triển khai Nghị quyết số 28, một số tuyến đường, đoạn đường, vị trí đất chưa được quy định trong bảng giá đất. Đồng thời, có trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ do thay đổi về tên đường, hiện trạng quy hoạch, kết nối giao thông, hoặc qua rà soát phát hiện việc xác định tuyến, vị trí chưa phù hợp với thực tế.

Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ban hành tại Nghị quyết số 28 là cần thiết nhằm kịp thời cập nhật, hoàn thiện bảng giá đất trên địa bàn thành phố, bảo đảm tính đầy đủ, thống nhất, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế quản lý, sử dụng đất và cơ sở pháp lý để các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục về đất đai theo đúng quy định, hạn chế phát sinh vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bảng giá đất mới của Đà Nẵng cần sửa đổi, bổ sung.

Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND TP Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính chính xác, minh bạch của số liệu và phương pháp xác định giá đất, bảo đảm phù hợp các yếu tố về khu vực, vị trí, hạ tầng, khả năng sinh lợi, mục đích sử dụng đất và các yếu tố liên quan.

UBND TP cũng phải quy định rõ trách nhiệm từng cơ quan, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và rà soát để kịp thời bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất. Định kỳ rà soát, cập nhật các khu vực, vị trí, tuyến đường, đoạn đường phát sinh hoặc chưa được quy định giá; hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định...

Nghị quyết phải khả thi, triển khai thực chất ngay sau kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng cũng xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030, các nội dung về thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, danh mục khu đất đấu thầu dự án; đồng thời hoàn thiện chính sách phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, y tế, an sinh xã hội và sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ thiên tai.

Quang cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng khóa XI.

Chủ tọa kỳ họp yêu cầu các đại biểu xem xét kỹ khả năng cân đối nguồn lực, thứ tự ưu tiên, cơ sở pháp lý và hiệu quả sử dụng ngân sách, bảo đảm nguồn lực được bố trí đúng thẩm quyền, đúng mục tiêu.

Nhấn mạnh các nội dung trình kỳ họp đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, xem xét kỹ từng vấn đề.

“Các nghị quyết được ban hành phải bảo đảm tính khả thi, đúng pháp luật và có thể triển khai thực chất ngay sau kỳ họp”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, sau 9 tháng năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục phục hồi tích cực, GRDP ước tăng 10,3%, riêng quý III tăng 11,83%; thu ngân sách vượt dự toán, giải ngân đầu tư công thuộc nhóm có kết quả khá cao cả nước. Tuy nhiên, thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi các mục tiêu tăng trưởng đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi thành phố tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.