Tổ giám sát số 6 tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các công trình, dự án thuộc phạm vi theo dõi của Tổ giám sát số 6 vào chiều 5/10.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tổ trưởng tổ số 6 phát biểu tại cuộc họp.

Tổ giám sát số 6 được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiện toàn theo Quyết định số 1191-QĐ/TU ngày 28/9/2026. Tổ do đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau làm Tổ trưởng, nhằm theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Danh mục do Tổ giám sát số 6 theo dõi gồm các dự án đang triển khai thực hiện và các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tập trung ở các lĩnh vực phát triển thuỷ sản, giao thông, thuỷ lợi, phòng, chống sạt lở, tái định cư, giáo dục, văn hoá, quốc phòng, hạ tầng đô thị và năng lượng.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tháng 9, công tác triển khai các dự án thuộc phạm vi Tổ giám sát số 6 có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 80%, tăng khá cao so với tháng trước; nhiều khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công từng bước được tháo gỡ. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án chưa đồng đều; một số dự án còn chậm, nhất là những dự án vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc tiến độ thi công.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, cần tạo chuyển biến thực chất đối với những dự án còn chậm. Đồng thời chủ động nhận diện các vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng giải ngân để kịp thời xử lý.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, Tổ trưởng Tổ giám sát số 6 phát biểu kết luận cuộc họp.

Trong đó, giải phóng mặt bằng là một trong những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Việc xử lý phải đi vào từng trường hợp cụ thể, làm rõ nguyên nhân, khó khăn và hướng giải quyết, tránh tình trạng báo cáo chung chung. Những địa bàn thực hiện chậm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất là đối với những trường hợp đã xác định hoặc cam kết về tiến độ thực hiện.

Đối với những khu vực còn liên quan đến hệ thống điện, cấp nước và các công trình hạ tầng khác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu địa phương cần chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý, bảo đảm mặt bằng được bàn giao đồng bộ, không để những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật tiếp tục ảnh hưởng đến tổ chức thi công.

Cần đẩy nhanh thủ tục đầu tư; các dự án đang điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án hoặc hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cần tiếp tục xúc tiến các bước theo quy định. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn vay, vốn ODA, tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và làm việc với các cơ quan Trung ương, nhà tài trợ cũng cần được bám sát. Việc chuẩn bị hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, hạn chế việc phải điều chỉnh nhiều lần, qua đó góp phần giữ vững tiến độ triển khai dự án.

Từ nay đến cuối năm, từng dự án cần được rà soát cụ thể về khả năng thực hiện và giải ngân để xây dựng lộ trình phù hợp. Những dự án có nguy cơ không giải ngân hết kế hoạch vốn cần được nhận diện sớm để có phương án xử lý, trong đó có việc xem xét điều chuyển vốn sang những dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, yêu cầu.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ đề nghị các thành viên Tổ giám sát tiếp tục bám sát từng dự án, từng địa bàn, từng vấn đề cụ thể. Qua đó nhận diện rõ nguyên nhân của những dự án chậm tiến độ, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị liên quan và hướng xử lý. Những nội dung thuộc thẩm quyền cần được giải quyết kịp thời, những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để có hướng xử lý, không để kéo dài qua nhiều kỳ giám sát.

Để bảo đảm công tác theo dõi, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh và tập trung tháo gỡ từ cơ sở, Tổ giám sát tổ chức họp định kỳ 2 tuần/lần để xử lý công việc và hằng tháng báo cáo tình hình hoạt động, giải ngân các dự án./.