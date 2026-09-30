'Dân vận 3 khéo' lan tỏa tình quân - dân

Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận vừa qua, gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương giúp nhân dân triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Điều tạo nên dấu ấn nổi bật của đợt dân vận không chỉ là khối lượng công việc lớn mà còn là cách làm sáng tạo, khoa học của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316. Với mô hình “Dân vận 3 khéo”: Khéo nắm bắt tình hình địa bàn; khéo tuyên truyền, vận động nhân dân; khéo giúp đỡ nhân dân, đã tạo được sự đồng thuận cao giữa quân và dân ngay từ những ngày đầu triển khai nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 giúp nhân dân xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ vệ sinh môi trường.

Cùng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ dân vận tại xã Bằng Luân, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động khẩn trương trên từng tuyến đường. Tiếng máy cắt cỏ hòa cùng tiếng cuốc, xẻng vang lên không ngớt. Chỉ sau vài giờ lao động, những đoạn đường vốn um tùm cỏ dại đã trở nên sạch sẽ, thông thoáng. Không chỉ phát quang đường giao thông, cán bộ, chiến sĩ còn chia thành nhiều tổ công tác khơi thông hệ thống kênh mương nội đồng, sửa chữa trường học, vệ sinh khuôn viên các công trình công cộng, góp phần cùng địa phương chỉnh trang diện mạo nông thôn. Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó chính ủy Sư đoàn 316 cho biết: “Chúng tôi luôn xác định làm công tác dân vận, mỗi phần việc dù nhỏ cũng phải xuất phát từ nhu cầu của người dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ngay từ khi xây dựng kế hoạch, các đơn vị đều phối hợp khảo sát kỹ địa bàn, lựa chọn những phần việc thiết thực, đúng với mong muốn của địa phương và người dân để thực hiện. Qua mỗi đợt hành quân dã ngoại, điều quý giá nhất mà chúng tôi nhận được chính là tình cảm tin yêu của nhân dân dành cho bộ đội”.

Trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ tại các địa phương, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đã huy động gần 6.000 ngày công lao động hỗ trợ đổ mới 13 hố cột điện phục vụ mô hình “Tuyến đèn đường quân-dân”; phát quang hơn 105km đường giao thông nông thôn; tu sửa, củng cố 20 công trình công cộng, trường học và khuôn viên UBND các xã... Những con số ấy là minh chứng sinh động cho tinh thần “đi dân nhớ, ở dân thương” của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316. Không chỉ giúp dân bằng sức lao động, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đơn vị đã lồng ghép tổ chức 28 buổi phát thanh nội bộ; 8 buổi nói chuyện truyền thống thu hút hơn 500 lượt người tham gia... Đồng thời treo pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Đinh Quốc Toàn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đánh giá: “Điều chúng tôi trân trọng nhất là bộ đội không chỉ đến giúp địa phương thực hiện những công trình cụ thể mà còn mang đến tinh thần trách nhiệm, tác phong khoa học và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Mỗi công việc đều được cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đợt dân vận, nhiều tuyến đường sạch đẹp hơn, hệ thống kênh mương được khơi thông, cảnh quan nông thôn khởi sắc rõ nét. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương”. Cùng chung cảm nhận đó, chị Lương Thùy Linh, người dân tộc Dao, ở xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai cho biết: “Điều làm tôi ấn tượng nhất là tác phong của bộ đội làm việc khoa học, kỷ luật nhưng cũng rất hòa đồng. Ban ngày giúp dân lao động, tối giao lưu văn nghệ, tuyên truyền pháp luật, qua đó giúp bà con hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích, nhất là về pháp luật”.

Từ những việc làm thiết thực, mô hình “Dân vận 3 khéo” của Sư đoàn 316 đã khẳng định hiệu quả trong thực tiễn, góp sức xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đó cũng là nền tảng để Sư đoàn phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tiếp tục lan tỏa hình ảnh quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.