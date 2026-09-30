Đặc sản Thái Nguyên khan hiếm vì mùa vụ ngắn, 200.000đ/cân vẫn cháy hàng

Chỉ xuất hiện trong khoảng một tháng mỗi năm, hồng da tre Thái Nguyên đang được nhiều người tìm mua dù giá có thể lên tới 200.000 đồng/kg. Nguồn cung ít, mùa thu hoạch ngắn và hương vị đặc trưng khiến loại quả này trở thành đặc sản được săn đón.

Cuối tháng 8 đến hết tháng 9 là thời điểm hồng da tre vào chính vụ. Khác với nhiều loại hồng phổ biến, loại quả này hiện chỉ còn được trồng ở một số khu vực miền núi Thái Nguyên, diện tích không lớn.

Theo các tiểu thương tại Hà Nội, hồng da tre thường có giá khoảng 80.000-200.000 đồng/kg, những quả lớn từ cây lâu năm có thể được bán với mức cao hơn. Không phải thời điểm nào người bán cũng có sẵn hàng, nhiều khách phải đặt trước để mua được quả.

Một tiểu thương cho biết lượng hồng mỗi vụ không nhiều nên việc nhập hàng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn từ các vùng trồng. Có những ngày lượng hàng không đủ để trả các đơn đã đặt.

Điểm khiến hồng da tre khác biệt nằm ở cách thưởng thức. Quả cần để chín tới khi lớp vỏ trở nên trong hơn, cầm mềm tay mới có thể ăn ngon. Khi bổ đôi, phần thịt bên trong có màu vàng cam, mềm, dẻo, vị ngọt đậm và thơm nhẹ.

Khác với hồng ngâm có thể ăn khi còn giòn hoặc một số giống hồng chín chỉ cần bóc vỏ, hồng da tre thường được bổ đôi rồi dùng thìa xúc phần thịt. Lớp vỏ tương đối cứng trở thành "chiếc bát" tự nhiên, giúp quả dễ vận chuyển và phù hợp để làm quà.

Giá cao vì thế không chỉ đến từ hương vị mà còn phản ánh tính mùa vụ và nguồn cung hạn chế. Khi chính vụ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, người muốn thưởng thức hồng da tre thường phải tranh thủ mua trước khi mùa quả kết thúc.