Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Những trung tâm du lịch lớn của khu vực như Đà Nẵng, Khánh Hòa và Huế đang cho thấy quyết tâm đổi mới mạnh mẽ để tái cấu trúc ngành du lịch theo chiều sâu, có giá trị gia tăng cao gắn với các sản phẩm giàu sáng tạo, trải nghiệm đặc sắc theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Khách du lịch tham quan Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Định vị điểm đến chất lượng cao

Thành phố Đà Nẵng, trung tâm du lịch lớn nhất miền Trung được Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, lần đầu tiên xác định rõ vị thế là ba cực tăng trưởng của du lịch Việt Nam.

Tiến sĩ Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, Nghị quyết số 26-NQ/TW đã thổi một luồng gió mới đối với ngành Du lịch Việt Nam, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới. Nghị quyết được xem là "kim chỉ nam" để các tỉnh, thành phố cũng như toàn ngành du lịch có định hướng dài hạn, với các mục tiêu rõ nét, xác định các cực tăng trưởng, trụ cột sản phẩm, thị trường tiềm năng, cách thức triển khai, các hệ sinh thái sản phẩm phù hợp để du lịch thực sự bứt phá mạnh mẽ. Tinh thần của Nghị quyết số 26-NQ/TW và các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành liên quan đã được quán triệt rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp làm du lịch của thành phố Đà Nẵng, thúc đẩy một không khí khẩn trương để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhằm mang lại những kết quả, sản phẩm cụ thể trong thời gian tới.

Những năm gần đây, du lịch Đà Nẵng luôn được bình chọn là điểm đến hấp dẫn trên thế giới, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số và có đóng góp quan trọng đối với kinh tế thành phố. Sự nhộn nhịp của du khách đến với thành phố biển thể hiện rõ nét qua các chuyến bay trong năm 2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, thành phố có 20 đường bay quốc tế và 7 đường bay nội địa, đồng thời đang xúc tiến mở 4 đường bay mới. Tần suất trung bình các chuyến bay ước đạt 148 chuyến/ngày, tăng cao so với năm 2025. Đà Nẵng cũng có hạ tầng dịch vụ du lịch lớn với 716 đơn vị lữ hành; hơn 6.900 hướng dẫn viên; trên 2.400 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 66.700 phòng đứng đầu cả nước. Trong đó, 163 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao, tương đương với 30.816 phòng.

Thành phố Đà Nẵng đang khẳng định vai trò là cực tăng trưởng của du lịch Việt Nam bởi không chỉ nằm trong top đầu về thu hút lượng khách, mà còn bởi có các sản phẩm du lịch chất lượng cao, làm thay đổi từng ngày diện mạo điểm đến, qua đó làm tăng lượng khách quay trở lại với thành phố. Đà Nẵng cũng đã hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch sang và siêu sang, tập trung vào du lịch nghỉ dưỡng cao cấp biển, núi, mua sắm dịch vụ, trải nghiệm văn hóa địa phương. Thời gian tới, tại thành phố sẽ xuất hiện thêm nhiều dự án lớn, nhiều sản phẩm nổi bật để chuyển cấu trúc ngành từ phát triển theo chiều rộng, theo số đông sang phát triển theo chiều sâu hướng đến nhóm khách có nhu cầu chi tiêu cao hơn, giá trị gia tăng hơn và nhiều trải nghiệm hơn.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 8 tháng năm 2026, Việt Nam đón 15,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, du lịch Khánh Hòa tiếp tục nằm trong nhóm duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tỉnh đã xây dựng "Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045", theo đó đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng Khánh Hòa trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Nha Trang có bãi biển đẹp, tự nhiên và đa dạng hoạt động giải trí. Ảnh: Thanh Hà/TTXVN

Trên bản đồ du lịch Việt Nam, Khánh Hòa có thế mạnh nổi bật về du lịch biển, đảo, với việc sở hữu gần 500 km bờ biển, hơn 200 đảo và quần đảo cùng bốn vịnh biển nổi tiếng Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh và Vĩnh Hy. Đây là không gian lý tưởng để địa phương phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch tàu biển quốc tế. Bên cạnh đó, Khánh Hòa còn là nơi hội tụ các di sản, văn hóa đặc sắc của cộng đồng bản địa người Chăm với những công trình đền tháp, lễ hội lớn... Tỉnh Khánh Hòa đang đẩy nhanh triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát huy các lợi thế và tiềm năng nổi trội trở thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, sáng tạo, hướng đến các dòng sản phẩm du lịch chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phân khúc du khách sang và siêu sang, đóng góp quan trọng vào nền kinh tế địa phương.

Du lịch và công nghiệp văn hóa cùng song hành

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Du lịch và công nghiệp văn hóa có mối quan hệ chặt chẽ, luôn đồng hành trong quá trình phát triển để hình thành chuỗi giá trị mới.

Thành phố Huế sở hữu một hệ thống di sản, kiến trúc đồ sộ, cùng với cảnh quan và không gian thiên nhiên hòa quyện, tạo nên lợi thế riêng để hình thành những sản phẩm văn hóa có chiều sâu và giá trị gia tăng cao.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung cho rằng, Nghị quyết số 26-NQ/TW vừa đặt ra yêu cầu, vừa mở ra cơ hội để ngành Du lịch của thành phố Huế phát huy sâu hơn giá trị của một đô thị di sản trong hệ sinh thái du lịch quốc gia. Trong đó, di sản, văn hóa là nền tảng; chất lượng trải nghiệm, sáng tạo và công nghệ là phương thức; sự liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng là động lực.

Việc tổ chức ngày càng thường xuyên, chuyên nghiệp các chương trình văn hóa nghệ thuật, sản phẩm trải nghiệm di sản, kinh tế đêm trong Đại Nội Huế, đến ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong giới thiệu, quảng bá di sản đang góp phần tạo dựng hình ảnh mới, năng động của du lịch Huế.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW vào hoạt động của đơn vị, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xác định tiếp tục đổi mới sản phẩm trên nền tảng giá trị gốc của di sản, tăng tính trải nghiệm và tương tác, đồng thời ứng dụng công nghệ phù hợp để du khách có thể khám phá di sản Cố đô Huế theo nhiều cách khác nhau. Công nghệ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ du khách hiểu sâu hơn về di sản, thay vì chỉ dừng ở việc trình chiếu hay tạo hiệu ứng. Đơn vị phối hợp với ngành du lịch mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp, nghệ sĩ, nhà sáng tạo và cộng đồng để hình thành những sản phẩm có tính liên ngành, kết hợp di sản với âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật trình diễn, công nghệ số, thời trang và kinh tế đêm. Đây là cách để di sản không chỉ được tham quan mà còn trở thành chất liệu sáng tạo cho ngành công nghiệp văn hóa.

Hội An được bảo tồn khá nguyên vẹn, từ kiến trúc, dáng vẻ gắn với những giá trị lịch sử - văn hóa độc đáo, thu hút du khách tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Đối với đô thị cổ Hội An (thành phố Đà Nẵng), sự phát triển hài hòa, tinh tế giữa truyền thống và hiện đại đã khiến cho Di sản văn hóa thế giới này luôn là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Nhiều tạp chí du lịch nước ngoài uy tín những năm qua đã liên tục bình chọn Hội An với các danh hiệu như một trong 10 thành phố du lịch tốt nhất, thành phố được yêu thích nhất trên thế giới, điểm du lịch hấp dẫn nhất châu Á, điểm đến đáng mơ ước thế giới…

Có được điều này là nhờ Hội An có hệ sinh thái về du lịch phong phú từ di tích, con người, văn hóa, biển đảo, các hoạt động thể thao, trải nghiệm mới lạ. Hội An hiện là thành viên Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Cách làm du lịch của người dân nơi đây cũng luôn đổi mới từng ngày như sáng tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm nông nghiệp hữu cơ để cho du khách trải nghiệm, các khu nghỉ dưỡng luôn chăm chút đưa ra những sản phẩm chất lượng phục vụ du khách nên tỷ lệ lượng khách quay lại tham quan lớn.

Chương trình biểu diễn thực cảnh "Ký ức Hội An" ra đời cách đây 8 năm, vẫn giữ sức hút mạnh mẽ và bền bỉ, trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, thu hút rất đông du khách đến xem khi tới Hội An.

Bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Đảo Ký ức Hội An cho biết, thành công của chương trình biểu diễn thực cảnh trên đến từ sự tổng hòa của 3 trụ cột cốt lõi gồm cách tiếp cận văn hóa bằng tư duy sáng tạo và liên tục đổi mới; đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế và tư duy làm du lịch gắn với hệ sinh thái trải nghiệm. Những câu chuyện về Hội An được chuyển hóa thành trải nghiệm đa giác quan, đồng thời liên tục được làm mới bằng công nghệ trình diễn hiện đại, giữ sức hút với du khách toàn cầu.

Nghị quyết số 26-NQ/TW đang mở ra một tầm nhìn mới chiến lược đối với ngành du lịch, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp du lịch trong việc thay đổi cách làm để có đóng góp giá trị gia tăng lớn, thực sự trở thành một động lực tăng trưởng của nền kinh tế.