Lào Cai tổ chức trang nghiêm lễ truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Từ sáng sớm, đông đảo người dân, thân nhân liệt sĩ cùng cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phục vụ đã có mặt tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường. Các đoàn đại biểu Trung ương, Quân khu 2 và tỉnh Lào Cai cũng lần lượt tới dự lễ, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường, nơi diễn ra Lễ truy điệu 71 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đức Toàn

Hài cốt các liệt sĩ được đặt trang nghiêm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Cam Đường. Ảnh: Đức Toàn

Dự lễ có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các cục, vụ thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu 2.

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng và tỉnh Lào Cai đứng trang nghiêm trước anh linh các liệt sĩ tại lễ truy điệu. Ảnh: Đức Toàn

Lễ truy điệu được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Các đoàn đại biểu lần lượt dâng hoa, dâng hương trước Đài tưởng niệm, thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và trong sự nghiệp bảo vệ biên giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Đức Toàn

Trong lời điếu, ông Giàng Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhắc lại những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên cương, khi nhiều người con từ khắp mọi miền đất nước đã cùng quân và dân Lào Cai bám trụ nơi tuyến đầu, chiến đấu bảo vệ từng điểm cao, bản làng và từng tấc đất của Tổ quốc. Nhiều người đã nằm lại khi tuổi đời còn rất trẻ, gửi lại nơi biên cương tuổi thanh xuân và những ước nguyện còn dang dở.

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đọc lời điếu tại lễ truy điệu. Ảnh: Đức Toàn

Nhắc đến hành trình tìm kiếm đồng đội trong những tháng qua, ông Giàng Quốc Hưng cho biết lực lượng làm nhiệm vụ cùng cấp ủy, chính quyền và người dân đã “vạch từng gốc lau, cạy từng viên đá, đào từng mét đất trên các ngọn đồi, tát từng bát nước dưới các thung sâu” để lần tìm dấu tích những người còn nằm lại.

Theo ông Hưng, “mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy là thêm một người con của Tổ quốc được trở về; mỗi danh tính được xác định là thêm một gia đình vơi đi nỗi khắc khoải, chờ mong kéo dài qua nhiều thập kỷ”.

Nghi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Đức Toàn

Từ khi phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đến nay, Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt đã xác định được danh tính; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Hài cốt các liệt sĩ sẽ được di chuyển về nghĩa trang phường Cam Đường và xã Bảo Thắng để an táng

Hài cốt các liệt sĩ sau khi được tìm thấy đã được đưa về chăm sóc, bảo quản trước khi tổ chức lễ truy điệu chung. Sau lễ truy điệu sáng 30/9, 45 hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường, 26 hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận trong lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai sáng 30/9.

Rất đông người dân đã đứng 2 bên đường để tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh: Đức Toàn

Nhiều người dân đã không kìm được nước mắt trong lễ truy điệu. Ảnh: Đức Toàn

Bà Triệu Thị Nhị, Lâm Thượng Lào Cai là người nhà liệt sĩ được quy tập lần này xúc động không cầm được nước mắt. Ảnh: Đức Toàn

Người dân có mặt để tiễn biệt các liệt sĩ. Ảnh Đức Toàn

Một người lính già đến tiễn đưa đồng đội...

Nghi lễ đưa các hài cốt liệt sĩ đến an táng tại nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và xã Bảo Thắng. Ảnh: Đức Toàn

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang tiếp nối hành trình đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, quê hương và thân nhân.

Mỗi hài cốt được quy tập, mỗi danh tính được làm rõ là thêm một người lính được gọi đúng tên, thêm một gia đình có cơ hội đón người thân trở về; cũng là cách thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ.