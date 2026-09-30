Khám phá Nagoya: Những điểm tham quan nổi bật không thể bỏ qua

Nagoya là thành phố lớn thứ tư của Nhật Bản, sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn dành cho du khách muốn tìm kiếm sự kết hợp giữa văn hóa, ẩm thực, vẻ đẹp thiên nhiên và các di tích lịch sử.

Nằm giữa những con phố rực rỡ ánh đèn neon của Tokyo và những ngôi đền cổ kính của Kyoto, Nagoya mang đến một bầu không khí yên bình hơn.

Dù đã là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thành phố đang thu hút nhiều du khách hơn bao giờ hết khi trở thành nơi tổ chức Đại hội Thể thao châu Á 2026.

Cho dù chỉ có một buổi chiều hay vài ngày để khám phá Nagoya, đây là những địa điểm nổi bật nhất sẽ giúp bạn lên kế hoạch cho một chuyến đi với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Những địa điểm tham quan hàng đầu ở Nagoya

Lâu đài Nagoya

Lâu đài Nagoya. Ảnh: Casia Charlie/Pexels

Lâu đài Nagoya là địa danh mang tính biểu tượng của thành phố, được xây dựng từ năm 1610 và nổi tiếng với những tượng shachihoko bằng vàng(những vật trang trí hình cá kình thần thoại) trên đỉnh tòa tháp chính.

Khuôn viên lâu đài bao gồm nội thất cung điện Honmaru được phục dựng công phu, những khu vực hoa anh đào nở rộ vào mùa xuân và tầm nhìn toàn cảnh thành phố từ tầng cao nhất.

Đền Atsuta

Ảnh: Cheng/Pexels

Đền Atsuta là một trong những ngôi đền Thần đạo linh thiêng nhất Nhật Bản và được cho là nơi lưu giữ thanh kiếm Kusanagi, một trong ba bảo vật Hoàng gia Nhật Bản.

Khuôn viên đền rợp bóng cây xanh, mang đến không gian yên bình tránh xa sự ồn ào của thành phố, với những cây bách cao vút, một bảo tàng nhỏ và nhiều lễ hội địa phương diễn ra quanh năm.

Phố mua sắm Osu

Ảnh: Olistreet, CC BY-SA 3.0, qua Wikimedia Commons

Khu phố mua sắm Osu tập trung nhiều cửa hàng trò chơi điện tử cổ điển, anime và manga, quần áo vintage cùng các quầy bán đồ ăn đường phố.

Nơi đây cũng có chùa Osu Kannon, một ngôi chùa Phật giáo nổi bật với kiến trúc và màu sắc đặc trưng.

Đây là một trong những địa điểm đáng ghé thăm ở Nagoya nếu bạn muốn mua sắm và tìm kiếm những món quà lưu niệm đặc trưng.

Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa

Bảo tàng Nghệ thuật Tokugawa lưu giữ một trong những bộ sưu tập hiện vật thời samurai nổi bật nhất Nhật Bản, bao gồm kiếm, áo giáp, đồ sơn mài, dụng cụ trà đạo và trang phục kịch Noh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là một phần của cuộn tranh minh họa Truyện Genji, tác phẩm được công nhận là Bảo vật Quốc gia của Nhật Bản.

Do chất liệu dễ hư hỏng, tác phẩm chỉ được trưng bày định kỳ nhằm bảo đảm công tác bảo tồn.

Tháp Mirai

Nếu muốn ngắm nhìn toàn cảnh Nagoya từ trên cao, hãy đến tòa tháp truyền hình lâu đời nhất Nhật Bản.

Nơi đây có đài quan sát trong nhà Sky Deck ở độ cao 90 mét, cho phép du khách chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố cùng những ngọn núi xung quanh.

Ảnh: Tomio344456, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Khung cảnh ban đêm từ đây đã được chính thức công nhận là Di sản Cảnh đêm Nhật Bản.

Nếu muốn có trải nghiệm ngoài trời thoáng đãng hơn, ban công Sky Balcony ở độ cao 100 mét mang đến tầm nhìn rộng mở và không bị che khuất về phía thành phố.

Công viên Ghibli

Công viên Ghibli được thiết kế như một trải nghiệm tham quan sống động với nhiều khu vực theo chủ đề, bao gồm Nhà kho lớn của Ghibli, Đồi Tuổi trẻ, Rừng Dondoko và Làng Mononoke.

Mỗi khu vực đều tái hiện những khung cảnh và bối cảnh mang tính biểu tượng từ nhiều bộ phim của Studio Ghibli.

Người hâm mộ có thể khám phá các bối cảnh được tái tạo công phu, những công trình kiến trúc có kích thước thật và các triển lãm chi tiết, qua đó cảm nhận rõ hơn nghệ thuật và thế giới đặc trưng của Studio Ghibli.

Bảo tàng Khoa học Thành phố Nagoya

Bảo tàng Khoa học Thành phố Nagoya là một trong những bảo tàng khoa học nổi tiếng của Nhật Bản, được biết đến với mái vòm cung thiên văn lớn, mang tên "Anh Em Trái Đất", nơi trình chiếu các chương trình về hành tinh và vũ trụ một cách sống động.

Ảnh: Tomio344456, CC BY-SA 4.0, qua Wikimedia Commons

Một số triển lãm nổi tiếng tại đây gồm máy mô phỏng lốc xoáy thực tế và phòng thí nghiệm lạnh cực độ với nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

Những trải nghiệm tuyệt vời dành cho mọi loại du khách

Hãy khám phá con đường mòn Nakasendo lịch sử dài 534 km.

Hãy thử hitsumabushi, món lươn nướng nổi tiếng của Nagoya ăn kèm cơm và được phục vụ theo ba cách khác nhau trong cùng một bữa ăn.

Món Hitsumabushi. Ảnh: Kanesue, CC BY-SA 2.0, qua Wikimedia Commons

Hãy thưởng thức misokatsu, biến tấu địa phương của món cốt lết heo với lớp nước sốt miso đỏ đậm đà.

Hãy gọi tebasaki, món cánh gà chiên giòn có nguồn gốc từ Nagoya.

Hãy ghé thăm chợ trung tâm Yanagibashi để thưởng thức hải sản tươi ngon và trải nghiệm một không gian ít khách du lịch hơn.

Nếu đi du lịch cùng trẻ em, Legoland Nhật Bản, nằm gần khu vực cảng Nagoya, là lựa chọn phù hợp cho một chuyến đi trong ngày.

Hãy ghé Thủy cung Cảng Nagoya để chiêm ngưỡng cá voi sát thủ, các màn trình diễn cá heo và bộ sưu tập sinh vật biển phong phú.

Thủy cung. Ảnh: annintofu/Flickr

Nếu muốn dành trọn một ngày ngoài trời, hãy ghé Sở thú và Vườn bách thảo Higashiyama. Nơi đây kết hợp vườn thú, vườn bách thảo và công viên giải trí trong một khu phức hợp rộng lớn.

Thời điểm tốt nhất để đến thăm Nagoya

Mùa xuân, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, là thời điểm được nhiều du khách ưa chuộng để tham quan Nagoya nhờ mùa hoa anh đào nở rộ quanh lâu đài Nagoya và các công viên lân cận.

Mùa thu, từ tháng 10 đến tháng 11, cũng là thời điểm lý tưởng không kém với thời tiết mát mẻ hơn và những tán cây chuyển sang sắc vàng rực rỡ.

Cách di chuyển ở Nagoya

Nagoya có hệ thống tàu điện ngầm hiệu quả, kết nối với hầu hết các điểm tham quan chính trong thành phố.

Vé tàu điện ngầm một ngày là lựa chọn thuận tiện nếu bạn muốn khám phá nhiều địa điểm trong cùng một ngày.

Thành phố cũng rất thuận tiện để đi bộ, đặc biệt tại những khu vực trung tâm như Sakae và Osu.