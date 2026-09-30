Phó Thủ tướng dự lễ an táng 71 hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức thỉnh trống kính báo anh linh các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sáng 30/9, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn. Đây là hoạt động tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Đưa những người con đã hy sinh trở về

Trong số 71 hài cốt liệt sĩ được truy điệu, an táng lần này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ là Lý A Tờ và Triệu Văn Mão. Đồng thời, 17 hài cốt liệt sĩ đã được lấy mẫu để xác định danh tính, làm cơ sở tiếp tục giám định, đối chiếu, từng bước đưa thêm những người đã hy sinh trở về đúng tên tuổi, quê quán và gia đình.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai, việc truy điệu, an táng 71 hài cốt liệt sĩ là sự tri ân đối với những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Lào Cai là địa bàn biên cương phía Bắc, nơi quân và dân các dân tộc trong tỉnh cùng những người con từ mọi miền đất nước từng kề vai sát cánh, bám trụ nơi tuyến đầu, chiến đấu bảo vệ từng điểm cao, bản làng và tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ hôm nay, 45 liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường; 26 liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng, bên đồng chí, đồng đội và trong sự chăm sóc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Kiên trì tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ

Lễ truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ là hoạt động thiết thực của tỉnh Lào Cai trong thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tỉnh Lào Cai đã huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, từ rà soát thông tin, rà phá bom mìn, vật nổ đến tìm kiếm, quy tập, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Từ khi phát động Chiến dịch đến nay, tỉnh Lào Cai đã tìm kiếm, quy tập được 90 hài cốt liệt sĩ, trong đó 8 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính; hoàn thành khai quật 1.250 mộ, lấy 820 mẫu sinh phẩm và thu nhận 3.115 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Đối với những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm lại tên các anh vẫn tiếp tục. Tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ kiên trì tìm kiếm những người còn nằm lại, chăm lo người có công và thân nhân người có công, đồng thời giữ gìn, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Tại buổi lễ, ông Lý Tiến Nam, con liệt sĩ Lý A Tờ, xúc động khi được đón người thân trở về với quê hương, gia đình. Liệt sĩ Lý A Tờ, sinh năm 1944, quê quán Bắc Hà, Lào Cai, hy sinh năm 1979. Gia đình đã chờ đợi ngày người thân trở về trong nhiều năm và hôm nay ước nguyện ấy đã thành hiện thực.

Thay mặt gia đình, ông Nam bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, đồng đội và nhân dân đã quan tâm, giúp đỡ, tìm kiếm, xác minh và đưa hài cốt liệt sĩ trở về với gia đình.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao quà động viên các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Quản lý các nghĩa trang và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được tỉnh Lào Cai thực hiện với trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình, quê hương.