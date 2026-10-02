Bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh trái phép số lượng lớn thuốc lá điện tử

Dù không có bằng cấp chuyên môn, chủ cơ sở thẩm mỹ Kim Tuyến vẫn thực hiện các dịch vụ xâm lấn như tiêm filler, nâng mũi. Để hút khách, người này còn tinh vi cắt ghép hình ảnh từ nơi khác để mạo nhận là sản phẩm của mình.