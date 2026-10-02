Bắt giữ nhóm đối tượng kinh doanh trái phép số lượng lớn thuốc lá điện tử
Khoảng 12h ngày 20/8/2026, trong quá trình tuần tra, Công an xã Sơn Đồng TP Hà Nội phát hiện Trương Văn Lộ (SN 2000, trú tại xã Hồng Sơn, TP Hà Nội) điều khiển xe máy chở 2 gói bọc nilon chứa thuốc lá điện tử và tinh dầu. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thu giữ 960 lọ tinh dầu, 67 máy thuốc lá điện tử các loại và 300 đầu hút.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bat-giu-nhom-doi-tuong-kinh-doanh-trai-phep-so-luong-lon-thuoc-la-dien-tu-post670571.antd