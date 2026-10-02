Hà Nội: Lực lượng quản lý thị trường xử lý 1.181 vụ vi phạm trong quý III, phạt hơn 12,9 tỉ đồng

Lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở kinh doanh. Ảnh QLTT

Đánh giá của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho thấy, thị trường hàng hóa trên địa bàn trong quý III/2026 nhìn chung ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cơ bản được bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Các vi phạm tập trung vào hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử. Đáng chú ý, một số đối tượng tận dụng sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream để quảng cáo, tiếp cận người mua và tiêu thụ hàng hóa vi phạm.

Cụ thể, trong 1.261 vụ được kiểm tra, có 1.228 vụ kiểm tra đột xuất và 33 vụ kiểm tra theo kế hoạch định kỳ. Trong số 1.181 vụ được xử lý, có 286 vụ phối hợp với cơ quan công an, 8 vụ phối hợp với các ngành chức năng liên quan và 26 vụ được chuyển cơ quan điều tra.

Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trong quý đạt hơn 12,9 tỉ đồng. Trị giá hàng hóa tịch thu hơn 2,35 tỉ đồng; hàng hóa buộc tiêu hủy, khắc phục hậu quả hơn 5,96 tỉ đồng. Ngoài ra, số tiền bán hàng hóa tịch thu đạt hơn 1,89 tỉ đồng.

Xét theo nhóm vi phạm, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ghi nhận 433 hành vi, với số tiền thu, phạt hơn 4,52 tỉ đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 2,99 tỉ đồng. Hàng nhập lậu có 314 hành vi, số tiền thu, phạt hơn 2,13 tỉ đồng và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy gần 3,97 tỉ đồng.

Một số vụ việc quy mô lớn được phát hiện trong quý, trong đó có gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple, trị giá theo giá niêm yết khoảng 880 triệu đồng; 57.000 miếng mặt nạ dưỡng da giả mạo nhãn hiệu BANOBAGI, trị giá trên 427 triệu đồng. Qua kiểm tra 5 cơ sở sản xuất, kinh doanh LPG tại các xã Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín, lực lượng chức năng cũng phát hiện LPG giả, LPG có dấu hiệu là hàng giả cùng 1.645 tem chống hàng giả. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm được chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Những tháng cuối năm, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xác định tiếp tục tập trung kiểm tra hàng giả, hàng nhập lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; đồng thời giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng, các kho hàng, điểm tập kết và nguồn hàng có nguy cơ vi phạm cao.