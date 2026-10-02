Đồng Tháp: Doanh nghiệp kinh doanh phân bón sai nhãn bị phạt gần 150 triệu đồng

Đội Quản lý thị trường số 6 kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, ngày 28/9/2026, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty V.H.D, có địa chỉ tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với tổng số tiền phải nộp vào ngân sách nhà nước gần 150 triệu đồng. Tổng trị giá tang vật vi phạm gần 170 triệu đồng.

Trước đó, ngày 14/8/2026, Đội Quản lý thị trường số 6 chủ trì, phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty V.H.D.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận công ty đang buôn bán 560 gói phân bón lá sinh học có nhãn hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc. Cụ thể, nhãn hàng hóa không ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa và ghi không đúng nội dung bắt buộc về hướng dẫn sử dụng theo tính chất hàng hóa.

Qua hồ sơ, chứng từ thu thập trong quá trình thẩm tra, xác minh, số lượng hàng hóa vi phạm theo hóa đơn được xác định là 2.000 gói. Trong đó, 1.440 gói đã được bán ra thị trường để tiêu thụ.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 6 đã ban hành quyết định xử phạt Công ty V.H.D về hành vi vi phạm quy định về nhãn hàng hóa. Doanh nghiệp đồng thời bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thu hồi và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Ngày 02/6/2026, Bộ Công an và Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 440/KH-BCA-BCT về phối hợp tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm. Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh và Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 366/KH-CAT-SCT ngày 13/6/2026 để phối hợp triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp và căn cứ tình hình thực tế, Đội Quản lý thị trường số 6 chủ động rà soát, thu thập thông tin về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm; chú trọng rà soát theo chuỗi cung ứng thực phẩm và các hàng hóa có liên quan đến an toàn thực phẩm như giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, hóa chất và các hàng hóa khác.