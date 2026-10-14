Dông lốc phát triển mạnh, nhận biết các dấu hiệu để phòng tránh

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đêm qua và sáng nay (14/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 08 giờ ngày 14/10 có nơi trên 90mm như trạm: Sông Trà (Tp. Đà Nẵng) 93.0mm, Hồ Cây Xoài (Quảng Ngãi) 107.0mm, An Hưng (Gia Lai) 90.8mm.

Có thể nhận biết sớm các dấu hiệu của dông lốc. Ảnh: PV

Ngày và đêm 14/10, khu vực Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Chiều tối và tối 14/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-25mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dấu hiệu nhận biết dông lốc là khi thấy bầu trời bỗng đổi màu đen, mây di chuyển nhanh, xoắn lại với nhau tạo thành hình nón; xuất hiện các tiếng rít trên bầu trời.

Nguyên tắc phòng tránh dông lốc:

1. Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo dông lốc từ nguồn tin chính thống.

2. Khi có cảnh báo giông, lốc cần chủ động hoãn hoặc dừng các hoạt động ngoài trời.

3. Kiểm tra, gia cố nhà cửa, công trình; tháo dỡ hoặc hạ thấp biển quảng cáo có nguy cơ mất an toàn, mái che, vật dụng dễ bay.

4. Chặt tỉa cành cây, kiểm tra dây điện gần nhà.

5. Chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn an toàn, tránh xa cây cao, trụ điện, biển quảng cáo.

6. Chuẩn bị đèn pin, sạc pin dự phòng, nước uống, thuốc men, dụng cụ sơ cứu phòng khi mất điện hoặc sự cố.

7. Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh dông lốc.

Sáng 13/10, nhóm 4 người rủ nhau đi bắt cá, bắt ốc tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang). Đến khoảng 12h cùng ngày, khi nhóm người đang kéo lưới tại khu vực ấp Kênh 10, xã Tân Hiệp, trời bắt đầu có mưa nhỏ. Thời điểm này, hai cha con ông T. đứng gần nhau, cách hai người còn lại khoảng 20m. Bất ngờ, cha con ông T. bị sét đánh trúng. Sau cơn choáng váng, hai người đi cùng chạy đến kiểm tra, phát hiện cha con ông T. đã tử vong, cơ thể và quần áo bị cháy. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, những ngày qua, các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào và giông tại một số khu vực như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Đất, Bình Giang, Cô Tô, Ô Lâm và núi Cấm. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc và sét, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống sinh hoạt.