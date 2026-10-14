Hà Nội: Nút giao Phạm Tu-đường 70 dần thành hình, kỳ vọng giải tỏa ùn tắc cửa ngõ phía Nam

Nút giao Phạm Tu - đường 70 là hạng mục quan trọng thuộc dự án đường giao thông bao quanh Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, có tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng. Dự án gồm tuyến số 1 dài hơn 2,5km, mặt cắt ngang 53,5m và tuyến số 5 dài hơn 1,1km, mặt cắt ngang 20,5m. Riêng hạng mục nút giao Phạm Tu - đường 70 được đầu tư gần 786 tỷ đồng.

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, vào tháng 5/2026 đơn vị thi công bắt đầu triển khai lại dự án.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng, đối với gói thầu xây dựng cầu vượt, đến nay nhiều trụ cầu đã lộ diện hình hài. Hàng chục máy móc, công nhân được nhà thầu huy động để triển khai đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hạng mục cầu vượt đang lộ diện hình hài sau nhiều năm dự án bị bê trễ do vướng mắc mặt bằng.

Theo Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An, tính đến ngày 13/10, các hạng mục chính của dự án gồm tuyến đường số 1 dài khoảng 2,54km và tuyến đường số 5 dài khoảng 1,17km đã hoàn thành. Hiện chủ đầu tư đang tập trung triển khai thi công nút giao giữa tuyến số 1 và đường 70.Tại hạng mục cầu vượt trực thông, nhà thầu đã hoàn thành mố M0 và các trụ cầu từ T1 đến T6; bản mặt cầu nhịp T3-T4 đã thi công xong. Các đơn vị đang triển khai đan cốt thép nhịp T4-T5, đồng thời lắp dựng giàn giáo để thi công các nhịp T2-T3 và T5-T6.Đối với phần nền đường, nhà thầu đang đào hữu cơ, vận chuyển đất thải và đắp cát nền đường. Công tác thoát nước D600, hố ga và lắp đặt kết cấu vỉa hè cũng được triển khai. Các đơn vị liên quan đồng thời thực hiện di dời đường điện, cáp viễn thông, cáp nước và cây xanh để phục vụ thi công.

Theo kế hoạch, trước ngày 15/10, dự án dự kiến hoàn thành đóng điện, vận hành công tác di dời và hạ ngầm đường điện cao thế 110kV. Các hạng mục di dời, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được triển khai, trong đó hệ thống điện chiếu sáng dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10. Lũy kế chi phí xây lắp hạng mục nút giao đạt 143,705 tỷ đồng, tương đương 39,91% theo số liệu đến ngày 13/10/2026.

Dù tiến độ có chuyển biến, nút giao Phạm Tu – đường 70 vẫn vướng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, đường ống cấp nước D800 chưa được di dời, cùng khoảng 20.000m³ vật liệu, rác thải và phế thải tồn đọng tại khu vực từng dừng thi công từ năm 2020, đang gây khó khăn cho việc triển khai các hạng mục tiếp theo.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành phần cầu vượt từ mố M0 đến trụ T6 và các hạng mục nền đường, thoát nước, mặt đường hướng từ tuyến số 1 đến đường 70 trước ngày 31/12/2026. Các hạng mục còn lại theo hướng đường Phúc La, gồm cầu trụ T7, móng M8, đường đầu cầu và hạ tầng kỹ thuật, sẽ tiếp tục được đẩy nhanh thi công.

UBND TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ các nút thắt để đưa dự án trở lại quỹ đạo. Mục tiêu cụ thể được đặt ra là hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026.

Khi đi vào hoạt động, nút giao Phạm Tu - đường 70 được kỳ vọng sẽ là giải pháp then chốt để xóa bỏ tình trạng ùn tắc kinh niên tại khu vực Bệnh viện K Tân Triều và các tuyến đường lân cận. Dự án sẽ trực tiếp giảm tải cho trục đường Nguyễn Xiển, Xa La, Phúc La, đồng thời hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông cho khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.